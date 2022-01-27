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Сегодня, 16:24

Стало известно, когда российские хоккеистки смогут улететь в Пекин

Хоккеистка сборной России рассказала, когда команда улетит в Пекин на Олимпиаду
Георгий Скобликов
Илона Маркова.
Фото Global Look Press

Хоккеистка сборной России Илона Маркова прокомментировала «СЭ» информацию о своем невылете в Пекин на зимние Олимпийские игры-2022.

«К сожалению, не могу давать интервью, пока не окажусь непосредственно в Пекине. Рейс в столицу Китая будет тридцатого числа», — сказала Маркова «СЭ».

Кроме Марковой в столицу Китая не смогли улететь Анна Шибанова, Дарья Грезден и запасные игроки Валерия Меркушева, Полина Лучникова. Причиной отсутствия пятерых россиянок на борту самолета в Пекин могут быть проблемы с документацией или положительные тесты на коронавирус.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Хоккей
Олимпиада
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