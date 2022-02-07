Президент ИИХФ рассказал, почему сборные России и Канады играли в масках на Олимпиаде

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал, почему сборные России и Канады играли в масках на Олимпиаде в Пекине.

«Канадки вышли поздно на лед из-за последнего результата теста российской команды. Тест был сделан к восьми утра по местному времени, но результаты пришли поздно, команды для обеспечения максимальной гарантии безопасности согласились играть в масках. Результаты тестов пришли в конце второго периода, поэтому игроки сняли маски. Все результаты отрицательные.

Мы тесно сотрудничаем с органами здравоохранения по графику, соответствующему нашим соревнованиям, чтобы убедиться, что это не повторится», — приводит слова Тардифа ТАСС.

Встреча завершилась победой сборной Канады со счетом 6:1. Команда вышла на первое место в группе. Россия идет третьей и вследующем матче сыграет с Финляндией.