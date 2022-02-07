ИИХФ согласилась с решением провести матч Канада — Россия в защитных масках

Международная федерация хоккея выступила с заявлением по поводу задержки матча между женскими сборными Канады и России на Олимпиаде в Пекине. Как отмечается, решение о проведении игры в защитных респираторных масках было уместным.

«С целью желания команд обеспечить полную безопасность в отношении здоровья матч группового турнира между Россией и Канадой был задержан на час. Из соображений безопасности и заботы о здоровье ИИХФ согласился с решением провести игру в защитных масках», — отмечается в сообщении.

Встреча была задержана на час, так как сборная Канада хотела дождаться результатов свежих тестов на коронавирус у соперниц. В итоге обе команды, по требованию Канады, вышли на лед в респираторных масках. В них они должны были играть, пока не будут готовы результаты тестов на коронавирус у российской команды. В третьем периоде россиянки вышли на лед уже без масок, как и судьи, хотя канадки продолжили играть в масках до конца встречи.

Встреча завершилась победой сборной Канады со счетом 6:1. Команда вышла на первое место в группе. Россия идет третьей и вследующем матче сыграет с Финляндией.