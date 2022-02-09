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Сегодня, 15:17

«Первый матч на Олимпиаде — это всегда волнение». Третьяк прокомментировал победу России над Швейцарией

Третьяк назвал вратаря Федотова лучшим игроком в составе сборной России
Роман Шишов
Корреспондент

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил, что сборная России провела невыразительный матч на старте группового этапа Олимпийских игр в Пекине против Швейцарии (1:0) из-за волнения и отсутствия игровой практики.

«Поздравляю команду, очень важно начать турнир с победы, конечно, матч со Швейцарией сложился тяжело, но у этого были объективные причины — цитирует ТАСС Третьякв. — Во-первых, ребята месяц не играли в хоккей, после такого перерыва всегда непросто возвращаться в боевой тонус. Во-вторых, первый матч на Олимпиаде — это всегда волнение, дополнительные эмоции, которые влияют на действия на льду. В-третьих, у нас был очень сильный соперник».

Третьяк добавил, что Швейцария — отличная команда, умелая, дисциплинированная, с высоким уровнем индивидуального мастерства игроков, поэтому в противостоянии с такими оппонентами всегда приходится непросто.

Ворота российской сборной защищал Иван Федотов, который отразил 33 броска.

«Выделил бы Федотова — лучшим в составе нашей сборной был вратарь. Он действовал уверенно, хладнокровно, спасал команду и помог ей добиться победного результата. Иван заслуживает за этот матч твердую пятерку, надеюсь, что он и дальше будет выглядеть так же надежно», — заключил Третьяк.

В следующем матче сборная России 11 февраля сыграет с датчанами. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/13658685
Владислав Третьяк
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