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Сегодня, 15:10

«Терпение — главное качество, чтобы выиграть большой турнир». Фетисов — о победе над Швейцарией

Фетисов прокомментировал победу России над Швейцарией на Олимпиаде в Пекине
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу национальной команды над Швейцарией (1:0) в стартовом матче мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Нервно? Это нормально. Первая игра турнира, у нас давно не было реальной игровой практики. Соперник организованный. Как раз тот самый случай, когда можно понять проблемы, понять, над чем работать. Победа есть победа. Поздравляю ребят! Удаление Слепышева? Это безобразие! Это должно быть главной темой разбора игры. Хорошо, что это произошло в начале турнира. Здесь надо думать об интересах команды. Вся страна переживает. Личные дела надо убрать. Надеюсь, для него это будет хорошим уроком. Терпение — главное качество команды, чтобы выиграть большой турнир», — сказал Фетисов «СЭ».

Единственную шайбу в матче против Швейцарии забил Антон Слепышев.

В рамках группового турнира в Китае сборной России предстоит провести еще два матча: против Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

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