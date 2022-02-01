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Сегодня, 17:20

Лео Комаров: «Олимпиада — это величайшее соревнование из всех, в которых можно принять участие»

Нападающий СКА и сборной Финляндии рассказал о настрое на Олимпийские игры в Пекине
Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий СКА и сборной Финляндии Лео Комаров рассказал о настрое на Олимпиаду в Пекине.

Ранее форвард представлял свою страну на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

«У меня хорошие воспоминания о тех Играх. Олимпиада — это величайшее соревнование из всех, в которых можно принять участие.

В Сочи мы завоевали бронзовые медали, и сейчас мы тоже ставим перед собой высокие цели», — цитирует Комарова сайт КХЛ.

Сборная Финляндии сыграет на Олимпийских играх в группе С вместе с командами Швеции, Словакии и Латвии. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля матчем между сборными России и Швейцарии.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/02/01/496177.html
Лео Комаров
Олимпиада
Сборная Финляндии по хоккею
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