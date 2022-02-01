Маркус Гранлунд: «Это потрясающе — самому попасть на Олимпиаду впервые»

Нападающий «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд поделился эмоциями от приглашения в сборную Финляндии на Олимпйиские игры в Пекин.

«Я хотел попасть в состав сборной на Игры, так что приглашение стало для меня большой честью. Это потрясающе — самому попасть на Олимпиаду впервые. Конечно, я ожидаю, что мы преуспеем как команда и сможем придумать что-то впечатляющее. Надеюсь, все доберутся до Пекина здоровыми, и мы сыграем хорошо», — цитирует Гранлунда сайт КХЛ.

В составе сборной Финляндии Маркус Гранлунд выступал лишь на одном этапе Евротура, хотя ранее он провел немало игр в юниорских сборных страны. В последнее время он не задумывался об отсутствии приглашений в сборную.

«Я не думал об этом, когда был моложе. Теперь же настало время надеть джерси с финским львом на груди. У нас конкурентоспособная команда, хорошие шансы добиться успеха. На таких турнирах мелочей не бывает, поэтому нам надо сразу начать побеждать».

Ситуация с коронавирусом держит всех в напряжении перед турниром. Гранлунд старается следовать правилам, чтобы мечты сбывались.

«Я не контролирую ситуацию, поэтому нет смысла сомневаться и переживать. Мы будем решать проблемы по мере их поступления. Мы испытываем себя и стараемся оставаться здоровыми. Ношение масок и хорошая гигиена важны в этом процессе», — заявил он.

Сборная Финляндии сыграет на Олимпийских играх в группе С вместе с командами Швеции, Словакии и Латвии. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля матчем между сборными России и Швейцарии.