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Сегодня, 14:57

Контрольный матч Швейцарии против Канады отменен из-за коронавируса у швейцарского игрока

Анна Горшкова
Корреспондент

Контрольный матч сборной Швейцарии и Канады перед стартом Олимпийских игр отмене.

Как сообщает во вторник, 1 февраля, Twitter-аккаунт швейцарской команды, игра отменена из-за положительного теста на коронавирус у защитника Кристиана Марти. Хоккеист покинул тренировочный лагерь команды.

Матч между сборными был запланирован на сегодня, 1 февраля. Сборная Швейцарии вылетит в Пекин из Цюриха в среду, 2 февраля.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх 2022 года начнется в среду, 9 февраля. Швейцарцы сыграют в группе В с Россией, Чехией и Данией.

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Олимпиада
Коронавирус
Сборная Швейцарии по хоккею
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