Контрольный матч Швейцарии против Канады отменен из-за коронавируса у швейцарского игрока

Контрольный матч сборной Швейцарии и Канады перед стартом Олимпийских игр отмене.

Как сообщает во вторник, 1 февраля, Twitter-аккаунт швейцарской команды, игра отменена из-за положительного теста на коронавирус у защитника Кристиана Марти. Хоккеист покинул тренировочный лагерь команды.

??? Testspiel gegen Kanada abgesagt — Christian Marti positiv getestet.



Um auf beiden Seiten keine Risiken einzugehen, muss das heutige Testspiel gegen ?? abgesagt werden. Christian Marti muss das Camp aufgrund seines positiven Tests verlassen.



? https://t.co/NJJtklo8JJ pic.twitter.com/sFlrLoOytj — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) February 1, 2022

Матч между сборными был запланирован на сегодня, 1 февраля. Сборная Швейцарии вылетит в Пекин из Цюриха в среду, 2 февраля.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх 2022 года начнется в среду, 9 февраля. Швейцарцы сыграют в группе В с Россией, Чехией и Данией.