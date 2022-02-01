Контрольный матч Швейцарии против Канады отменен из-за коронавируса у швейцарского игрока
Контрольный матч сборной Швейцарии и Канады перед стартом Олимпийских игр отмене.
Как сообщает во вторник, 1 февраля, Twitter-аккаунт швейцарской команды, игра отменена из-за положительного теста на коронавирус у защитника Кристиана Марти. Хоккеист покинул тренировочный лагерь команды.
Матч между сборными был запланирован на сегодня, 1 февраля. Сборная Швейцарии вылетит в Пекин из Цюриха в среду, 2 февраля.
Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх 2022 года начнется в среду, 9 февраля. Швейцарцы сыграют в группе В с Россией, Чехией и Данией.
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