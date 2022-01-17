Кудашов назвал Олимпийские игры делом государственной важности

Тренер сборной России Алексей Кудашов рассказал о своем отношении к Олимпийским играм в Пекине.

«Все ощущаем ответственность, мы отправляемся в большой путь. И, конечно, есть определенная неизвестность. В плане того, что может случиться. Мы не знаем, что будет завтра и послезавтра. «Омикрон» идет на Москву, все новости об этом трещат. Ситуация такая сейчас, что все меняется. Не все доехали пока игроки, но у нас достаточно ребят вызвано, во-первых. Во-вторых, у нас есть еще более расширенный список, кого мы можем добрать. Но пока рассчитываем на тех ребят, кто уже прибыл», — сказал Кудашов РИА Новости Спорт.

«Как практикам нам хотелось бы заехать и начать работать уже, но есть неизвестность. В каком состоянии одни бойцы вышли после болезни? Одни же тренировались, другие — нет. Будем подводить всех к общему знаменателю. Но сколько времени понадобится? Все-таки дело государственной важности у нас, серьезное очень дело, хотелось бы сразу начать готовиться. Важно, чтобы не было, как на молодежном чемпионате мира. Один заболевший — и техническое поражение. Таких моментов бы не хотелось», — добавил Кудашов.

Сборная России 17 января начнет тренировочный сбор перед Играми.

Хоккейный турнир на Олимпиаде пройдет с 9 по 20 февраля, на групповом этапе россияне проведут матчи со швейцарцами, чехами и датчанами.