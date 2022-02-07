Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 08:12

Ковальчук заявил, что до первого матча на Олимпиаде у сборной России не будет изменений в составе

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Менеджер сборной России Илья Ковальчук заявил, что перед первой встречей хоккейного турнира Олимпийских игр-2022 у национальной команды уже не будет изменений в составе.

«Сейчас у нас осталось 5 запасных: 4 полевых вратарь и вратарь. Они смогут выходить на официальные тренировки перед матчами. Сегодня прилетели Плотников и Анисимов. Слава богу, у них отрицательные тесты. Сегодня они будут тренироваться вечером на льду с неиграющим составом.

Думаю, что до первого матча изменения в основном списке из 25 человек уже не будет, а потом посмотрим. В случае проблем с ПЦР-тестами или травмами, то можно переводить игроков туда-сюда. Тестированием занимаются организаторы. Мы каждое утро сдаем тесты и потом нашему главному доктору звонят, если есть какие-то проблемы. Первый раз слышу о том, что канадки отказались выходить на матч с женской сборной России", — сказал Ковальчук.

В среду, 9 февраля, сборная России проведет свой первый матч на Олимпиаде-2022. Соперник — Швейцария.

Илья Ковальчук
Олимпиада
Сборная России по хоккею
0
Читайте также
Украинский фигурист объяснил в интервью россиянам, почему не хочет общаться на русском языке
Как Елена Вяльбе сделала российских лыжников лучшими в мире: лично готовила им еду, отнимала телефоны и спасала от Губерниева
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Галлямов: «Уже шутили, что Камила могла просто прокатиться и поклониться»
Олимпиада 2022: Россия взяла золото в командном турнире фигуристов! Наши хоккеистки играют с Канадой после скандала. Онлайн-трансляция
Гусев тренируется в звене с Шипачевым перед матчем со Швейцарией на Олимпиаде
Возьмут ли фигуристы еще золото в Пекине? Гарантированно — только Валиева
Появилось видео победного проката Валиевой в командном турнире на Олимпиаде
Стали известны подробности отказа канадской сборной выходить на матч с Россией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хоккеистки сборных России и Канады вышли в медицинских масках на матч Олимпиады-2022

Стали известны подробности отказа канадской сборной выходить на матч с Россией
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости