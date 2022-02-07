Ковальчук заявил, что до первого матча на Олимпиаде у сборной России не будет изменений в составе

Менеджер сборной России Илья Ковальчук заявил, что перед первой встречей хоккейного турнира Олимпийских игр-2022 у национальной команды уже не будет изменений в составе.

«Сейчас у нас осталось 5 запасных: 4 полевых вратарь и вратарь. Они смогут выходить на официальные тренировки перед матчами. Сегодня прилетели Плотников и Анисимов. Слава богу, у них отрицательные тесты. Сегодня они будут тренироваться вечером на льду с неиграющим составом.

Думаю, что до первого матча изменения в основном списке из 25 человек уже не будет, а потом посмотрим. В случае проблем с ПЦР-тестами или травмами, то можно переводить игроков туда-сюда. Тестированием занимаются организаторы. Мы каждое утро сдаем тесты и потом нашему главному доктору звонят, если есть какие-то проблемы. Первый раз слышу о том, что канадки отказались выходить на матч с женской сборной России", — сказал Ковальчук.

В среду, 9 февраля, сборная России проведет свой первый матч на Олимпиаде-2022. Соперник — Швейцария.