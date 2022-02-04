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Сегодня, 05:03

Ковальчук сообщил, что Нестеров и Кузьменко сдали сомнительные тесты на коронавирус

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Защитник сборной России Никита Нестеров.
Фото ФХР

Менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал о здоровье игроков перед стартом Олимпиады-2022.

«Сейчас мы ждем только результат теста Нестерова. У остальных тесты отрицательные. Сейчас Никите его нужно будет пересдать. Сегодня будут тренироваться все, кроме Кузьменко и Нестерова. У Андрея тоже сомнительный тест. Нестеров, Плотников и Анисимов сейчас находятся в Москве – они прилетят в Пекин 7 февраля.

Что касается отсутствия Кузьменко в основе, то еще все впереди, еще все, что угодно может случиться. Ни к кому никаких претензий нет, все ребята стараются, тренируются. То, что некоторые находятся в запасных, ни о чем не говорит. Вы сами видите, что происходит. Каждый день может произойти, что угодно. Хорошо, что у нас есть выбор из нападающих.

Замена Марченко на Галиева? У Кирилла есть небольшое повреждение. Поэтому решили поступить так», – сказал Ковальчук.

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Российская сборная на групповом этапе сыграет со Швейцарией (9 февраля), с Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).

Андрей Кузьменко
Илья Ковальчук
Никита Нестеров
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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