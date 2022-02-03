Форвард женской сборной США Деккер пропустит остаток Олимпиады из-за травмы в матче с Финляндией

Форвард женской сборной США Брианна Деккер пропустит остаток Олимпиады в Пекине, сообщает The Athletic.

30-летняя спортсменка получила травму ноги в первом периоде матча против Финляндии (5:2). Хоккеистка не успеет восстановиться от повреждения до завершения Игр в Китае.

Олимпиада в Пекине стала для Деккер третьей в карьере, она является ассистентом капитана своей сборной. В 2014 году она стала серебряным призером в составе сборной США, а в 2018 завоевала золото.

Следующий матч на Олимпиаде в Пекине сборная США проведет против России 5 февраля. Начало — в 16.10 (мск).