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Сегодня, 19:48

Форвард женской сборной США Деккер пропустит остаток Олимпиады из-за травмы в матче с Финляндией

Иван Торопцев
Корреспондент

Форвард женской сборной США Брианна Деккер пропустит остаток Олимпиады в Пекине, сообщает The Athletic.

30-летняя спортсменка получила травму ноги в первом периоде матча против Финляндии (5:2). Хоккеистка не успеет восстановиться от повреждения до завершения Игр в Китае.

Олимпиада в Пекине стала для Деккер третьей в карьере, она является ассистентом капитана своей сборной. В 2014 году она стала серебряным призером в составе сборной США, а в 2018 завоевала золото.

Следующий матч на Олимпиаде в Пекине сборная США проведет против России 5 февраля. Начало — в 16.10 (мск).

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Источник: https://theathletic.com/news/2022-olympics-us-hockey-star-brianna-decker-to-miss-rest-of-games-after-sustaining-lower-body-injury-vs-finland/c7y8X1Tkx9RU/
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