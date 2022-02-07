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Сегодня, 08:08

Ковальчук рассказал, почему сборная России не проводила товарищеские матчи перед Олимпиадой

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Менеджер сборной России на Олимпиаде Илья Ковальчук рассказал, почему не состоялся контрольный матч против команды Китая перед стартом Олимпийских игр-2022.

«Китайцы не отказались проводить выставочный матч с нами. Они посчитали, что им не нужно проводить контрольный матч перед Олимпиадой. Сегодня будет 3 игры: Канада — США, Латвия — Дания и с кем-то должна сыграть Словакия. Мы до матча со швейцарцами играть уже не будем.

Были договоренности, что будет возможность сыграть выставочные матчи вчера и сегодня. Вчера игры отменились, сегодня пока еще нет. Но у нас была информация от ИИХФ и МОК, что должно пройти 72 часа после того, как команда прилетела в Пекин. Думаю, что из-за этого некоторым не разрешили сыграть", — сказал Ковальчук.

В среду, 9 февраля, сборная России проведет свой первый матч на Олимпиаде-2022. Соперник — Швейцария.

Илья Ковальчук
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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