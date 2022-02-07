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Сегодня, 08:02

Илья Ковальчук объяснил отъезд нападающего Кузьменко из сборной России

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Илья Ковальчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Менеджер сборной России на Олимпиаде Илья Ковальчук объяснил причины отъезда нападающего СКА Андрея Кузьменко из расположения команды.

— Есть травма, которая не дает ему тренироваться в полную силу. Медицинский штаб отправил информацию в ФХР, у них есть полная информация.

— По каким причинам он до травмы не входил в основной состав?

— Это вопрос скорее к главному тренеру.

— В какой момент Кузьменко получил травму? Вчера он катался на тренировке.

— Он пропускал тренировки в Новогорске. Скорейшего выздоровления ему, думаю, что в СКА хорошая медицинская служба, которая поможет ему подойти к плей-офф в хорошей форме.

В среду, 9 февраля, сборная России проведет свой первый матч на Олимпиаде-2022. Соперник — Швейцария.

Андрей Кузьменко
Илья Ковальчук
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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