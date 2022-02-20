«Сделали все для атмосферы в сборной». Ковальчук будет просить наградить Кузьменко и других запасных
Ковальчук заявил, что попросит наградить запасных сборной России
Генменеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук после поражения от Финляндии (1:2) в финале Олимпиады отметил, что будет просить отметить наградами запасных команды.
— Будете ли просить, чтобы запасных, кто не попал в заявку, тоже наградили — премиями, например?
— Обязательно. Те пацаны, которые были здесь, сделали все для атмосферы в сборной. Они были очень важны для команды, поддерживали ее искренне.
— Кузьменко входит в их число?
— Конечно, входит.
Напомним, Кузьменко вместе с олимпийской сборной отправился в Пекин, однако не был включен в окончательный состав национальной команды.
Игрок был отчислен из состава сборной России по причине травмы. Характер повреждения и сроки восстановления форварда не назывались.
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