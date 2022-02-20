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Сегодня, 12:43

Ковальчук: «Я бы не сказал, что финны доминировали»

Ковальчук рассказал о своем будущем в сборной России
Игорь Рабинер
Обозреватель
Илья Ковальчук (второй справа).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук ответил на вопросы журналистов после финала Олимпийских игр, где наша команда проиграла Финляндии (1:2).

— Владислав Третьяк сказал, что Жамнов будет работать и дальше на чемпионате мира, и что он хотел бы, чтобы вы дальше работали генменеджером сборной.
— У меня контракт заканчивается, думаю, мы это чуть позже решим, но с Алексей Юрьевичем я пойду куда-угодно. Он в первую очередь не то чтобы удивил, но проявил себя профессионалом проявил себя настоящим мужиком, лидером. Как он вел себя и с вами, и с ребятами в первую очередь — это дорогого стоит. Таких людей надо держаться поближе.

— Карьера игрока, получается, под вопросом?
— Посмотрим.

— Есть мнение, что вы до сих пор не убили в себе игрока и не перестроились на работу генменеджера. Можете ли с этим согласиться?
— В чем это выражается?

— В том плане, что вы были больше игроком, а не генменеджером по эмоциям, по поведению, примете те же самые.
— У каждого есть свои приметы, мы ж все спортсмены. Вы же в зал тренажерный ходите. Спорт — самое главное, а хоккеист ты или генменеджер, все равно хочешь создать что-то особенное, хочешь ребятам донести, чтобы они поверили в какой-то сложный момент, потому я это все прошел. Я такой, какой я есть и не могу быть другим.

— Будете ли вы ходатайствовать как генменджер, чтобы запасным, кто не попал в заявку, кто взял медаль, что их будут награждать?
— Обязательно. Алексей Юрьевич сказал после игры, что те пацаны которые были здесь, они сделали все для той атмосферы, которая получилась в сборной. Это одни из самых важных людей. Они приезжали каждый день, даже тогда, когда были тренировки по желанию, все были здесь, поддерживали искренне. Молодцы, им огромное спасибо.

— Кузьменко входит в это число?
— Конечно, входит.

— Как часто во время плей-офф вы общались с ребятами?
— Всегда общаюсь, каждый день. В деревне тоже вместе были.

— Начиная с Игоря Ларионова, многие говорят, что сборная трудилась, пыхтела, старалась, но не играла. Как сделать, чтобы она была именно игровой?
— Это современный хоккей. Думаю, что Игорю Ларионову это очень знакомо поэтому сегодня победили финны, которые вымучивали каждый гол.

— Мы привыкли к доминированию Канады. В какой момент мы упустили, что финны стали так доминировать?
— Я бы не сказал, что они доминировали сегодня. Они играли в свою игру. Мы забили первыми, что было огромным плюсом.

Илья Ковальчук
Олимпиада
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