Ковальчук: «Я бы не сказал, что финны доминировали»

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук ответил на вопросы журналистов после финала Олимпийских игр, где наша команда проиграла Финляндии (1:2).

— Владислав Третьяк сказал, что Жамнов будет работать и дальше на чемпионате мира, и что он хотел бы, чтобы вы дальше работали генменеджером сборной.

— У меня контракт заканчивается, думаю, мы это чуть позже решим, но с Алексей Юрьевичем я пойду куда-угодно. Он в первую очередь не то чтобы удивил, но проявил себя профессионалом проявил себя настоящим мужиком, лидером. Как он вел себя и с вами, и с ребятами в первую очередь — это дорогого стоит. Таких людей надо держаться поближе.

— Карьера игрока, получается, под вопросом?

— Посмотрим.

— Есть мнение, что вы до сих пор не убили в себе игрока и не перестроились на работу генменеджера. Можете ли с этим согласиться?

— В чем это выражается?

— В том плане, что вы были больше игроком, а не генменеджером по эмоциям, по поведению, примете те же самые.

— У каждого есть свои приметы, мы ж все спортсмены. Вы же в зал тренажерный ходите. Спорт — самое главное, а хоккеист ты или генменеджер, все равно хочешь создать что-то особенное, хочешь ребятам донести, чтобы они поверили в какой-то сложный момент, потому я это все прошел. Я такой, какой я есть и не могу быть другим.

— Будете ли вы ходатайствовать как генменджер, чтобы запасным, кто не попал в заявку, кто взял медаль, что их будут награждать?

— Обязательно. Алексей Юрьевич сказал после игры, что те пацаны которые были здесь, они сделали все для той атмосферы, которая получилась в сборной. Это одни из самых важных людей. Они приезжали каждый день, даже тогда, когда были тренировки по желанию, все были здесь, поддерживали искренне. Молодцы, им огромное спасибо.

— Кузьменко входит в это число?

— Конечно, входит.

— Как часто во время плей-офф вы общались с ребятами?

— Всегда общаюсь, каждый день. В деревне тоже вместе были.

— Начиная с Игоря Ларионова, многие говорят, что сборная трудилась, пыхтела, старалась, но не играла. Как сделать, чтобы она была именно игровой?

— Это современный хоккей. Думаю, что Игорю Ларионову это очень знакомо поэтому сегодня победили финны, которые вымучивали каждый гол.

— Мы привыкли к доминированию Канады. В какой момент мы упустили, что финны стали так доминировать?

— Я бы не сказал, что они доминировали сегодня. Они играли в свою игру. Мы забили первыми, что было огромным плюсом.