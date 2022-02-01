Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 09:09

Тардиф: «Российские хоккеисты будут одними из фаворитов Олимпиады»

Президент ИИХФ назвал сборную России одним из фаворитов Олимпиады
Роман Шишов
Корреспондент

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф в интервью ТАСС рассказал, кто является фаворитом предстоящей Олимпиады в Пекине.

— Есть ли у вас предчувствие, что Олимпиаду выиграют не самые сильные, а самые здоровые?

— Я никогда не прогнозирую, но вы правы: здоровье поможет, как и подготовка. Все решится на льду, золотая медаль будет иметь такую же ценность, и победитель ее заслуживает.

— Насколько большим у россиян будет преимущество перед остальными соперниками на этом турнире, и кто, по вашему мнению, является фаворитом?

— Российская команда готовится к Олимпиаде достаточно серьезно, остановив довольно рано сезон в Континентальной хоккейной лиге. Если российским игрокам удастся избежать случаев заражения коронавирусом, сборная России будет одним из фаворитов.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Источник: https://tass.ru/interviews/13577077
1
0
Читайте также
Украинцы игнорируют русский язык: наши соперники в порядке. На Олимпиаде в фигурном катании уже началась жара
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Каминский назвал биатлон самым популярным зимним видом спорта в России
Фигуристка Боброва пожелала терпения и здоровья российским спортсменам на Олимпиаде в Пекине
Нужны ли Трусовой пять четверных и что делать с тройным акселем? Расклады на Олимпиаду для «королевы квадов»
Как правильно смотреть Олимпиаду, чтобы ничего не пропустить. Расписание на каждый день
Загитова показала арену в Пекине, где пройдут соревнования по фигурному катанию
Фигуристка Акатьева поддержала спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Пекине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий сборной Швейцарии: «Удивлен, что Кузьменко не попал в состав российской сборной»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости