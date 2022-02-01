Тардиф: «Российские хоккеисты будут одними из фаворитов Олимпиады»

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф в интервью ТАСС рассказал, кто является фаворитом предстоящей Олимпиады в Пекине.

— Есть ли у вас предчувствие, что Олимпиаду выиграют не самые сильные, а самые здоровые?

— Я никогда не прогнозирую, но вы правы: здоровье поможет, как и подготовка. Все решится на льду, золотая медаль будет иметь такую же ценность, и победитель ее заслуживает.

— Насколько большим у россиян будет преимущество перед остальными соперниками на этом турнире, и кто, по вашему мнению, является фаворитом?

— Российская команда готовится к Олимпиаде достаточно серьезно, остановив довольно рано сезон в Континентальной хоккейной лиге. Если российским игрокам удастся избежать случаев заражения коронавирусом, сборная России будет одним из фаворитов.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.