Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев ответил на вопрос о духе зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

— Еще один момент. Многие спортсмены говорят, что тут нет духа Олимпиады. Ограничения испортили Игры.

— Какое-то подобие праздника было на открытии, когда мы несли знамя. Потом все исчезло. Мало зрителей, все превратилось в обычный турнир. Но что делать, если сейчас обстановка такая.

— Маски не надоели?

— Это вообще мне не понять. Мы все привитые, почему мы должны ходить на Олимпиаде в маске? Осталось потерпеть сутки. Скоро домой, увидим своих близких. Я бы еще и поблагодарил болельщиков сборной. Спасибо, что поддерживали нас. Мы очень хотели выиграть золото, но в хоккее так бывает.

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