Илья Любушкин об отказе НХЛ от Олимпиады: «Лига приняла такое решение, значит, оно правильное»

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин прокомментировал решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду-2022 в Пекине.

«Все к этому шло, уже когда люди начали заболевать и стали отменять матчи, — цитируют Любушкина «Известия». — Стало очевидно, что другое решение лига вряд ли бы приняла. Жалко. И не только за себя — за всех ребят. У кого-то это мог быть последний шанс сыграть на Олимпиаде.

У кого-то он еще будет, но все равно обидно, что придется ждать четыре года минимум. Очень обидно. Но тут мы ничего не можем поделать. Лига приняла такое решение. Значит, оно правильное".

22 декабря НХЛ объявила о том, что не станет отпускать хоккеистов лиги на Олимпиаду в Пекине из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.