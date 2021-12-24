Патрик Кейн: «Не уверен, что мы смогли бы почувствовать настоящую олимпийскую атмосферу в Пекине»

Форвард «Чикаго» Патрик Кейн прокомментировал решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду-2022 в Пекине.

«Всегда приятно и почетно представлять страну, — цитирует Кейна сайт НХЛ. — Мне сейчас 33 года, и хочется играть как можно больше, но не уверен, что мы смогли бы почувствовать настоящую олимпийскую атмосферу в этом сезоне, оказавшись в «пузыре» в положении, которое заставляет всех нервничать».

33-летний Патрик Кейн — серебряный призер Олимпиады-2010 в составе сборной США.