Илья Любушкин уверен, что сборная России достойно выступит на Олимпиаде
02:47
Защитник «Аризоны» Илья Любушкин оценил шансы сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Я знаю многих ребят, которые играют в КХЛ, не только в «Локомотиве», — цитируют Любушкина «Известия». — У меня там много друзей. И уверен, что в сборной России получится собрать отличную команду, которая достойно выступит на Олимпиаде в Пекине».
22 декабря НХЛ объявила о том, что не станет отпускать хоккеистов лиги на Олимпиаду в Пекине из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1268787/aleksei-fomin/u-kogo-eto-mog-byt-poslednii-shans-sygrat-na-olimpiade
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