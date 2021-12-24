Илья Любушкин уверен, что сборная России достойно выступит на Олимпиаде

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин оценил шансы сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Я знаю многих ребят, которые играют в КХЛ, не только в «Локомотиве», — цитируют Любушкина «Известия». — У меня там много друзей. И уверен, что в сборной России получится собрать отличную команду, которая достойно выступит на Олимпиаде в Пекине».

22 декабря НХЛ объявила о том, что не станет отпускать хоккеистов лиги на Олимпиаду в Пекине из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.