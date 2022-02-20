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Сегодня, 10:27

Карнаухов — о поражении Финляндии: «Не тот результат, который все хотели»

Карнаухов высказался о поражении Финляндии в финале Олимпиады
Игорь Рабинер
Обозреватель

Нападающий сборной России по хоккею Павел Карнаухов подвел итоги матча с Финляндией (1:2) в финале Олимпийских игр.

— Как оценишь ход матча?
— Проиграли. Не тот результат, который все хотели. Достаточно бросали, где-то не заработали лишнего удаления. Надо было больше на ворота полезть, в атаке чуть поагрессивнее сыграть. Все старались, боролись, выполняли установки. Это тоже хоккей, такой уровень, нервы. Не хочется сейчас даже разбираться.

— Может немного рано забили?
— Не знаю. Хорошо, что забили. После первого периода вели, все шло по плану. Может, где-то отступили после гола. Но второй период в принципе неплохо сыграли. Они нас перебросали засчет количества бросков, а не качества. Поэтому они и забили на один больше.

Ранее, 20 февраля, российская команда стала серебряным призером Олимпиады.

Олимпиада
Сборная России по хоккею
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