Нападающий сборной России по хоккею Павел Карнаухов подвел итоги матча с Финляндией (1:2) в финале Олимпийских игр.

— Как оценишь ход матча?

— Проиграли. Не тот результат, который все хотели. Достаточно бросали, где-то не заработали лишнего удаления. Надо было больше на ворота полезть, в атаке чуть поагрессивнее сыграть. Все старались, боролись, выполняли установки. Это тоже хоккей, такой уровень, нервы. Не хочется сейчас даже разбираться.

— Может немного рано забили?

— Не знаю. Хорошо, что забили. После первого периода вели, все шло по плану. Может, где-то отступили после гола. Но второй период в принципе неплохо сыграли. Они нас перебросали засчет количества бросков, а не качества. Поэтому они и забили на один больше.

Ранее, 20 февраля, российская команда стала серебряным призером Олимпиады.