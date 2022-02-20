Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Таблицы (женщины)
Календарь (женщины)
Статистика (женщины)
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 10:22

Финский хоккеист Хартикайнен поделился эмоциями от победы в финале Олимпиады

Хартикайнен высказался о победе Финляндии в финале с Россией на Олимпиаде в Пекине
Игорь Рабинер
Обозреватель

Нападающий финской сборной по хоккею Теему Хартикайнен высказался о победе в финале Олимпиады против России (2:1).

— Конечно, мы очень счастливы победе. Это отличное завершение турнира для нас.

— Вы играете вместе в «Салавате». Можно сказать, что уфимский клуб подготовил вашу тройку для сборной?

— В КХЛ отличный турнир, у нас отличная конференция. Мы были готовы играть здесь, конечно, хорошо понимаем друг друга, играем вместе второй сезон.

Сборная Финляндии впервые в истории стала олимпийским чемпионом. До этого команда дважды становилась серебряным призером (1988, 2006).

Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля 2022 года.

Теему Хартикайнен
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
0
Читайте также
«От нее веяло холодом». Зачем глава МОК взялся воспитывать тренера российских фигуристок?
Вратарь Федотов – главный герой хоккейной сборной России на Играх-2022. Он родился в Финляндии, тренировался со спецназом США и привел сборную России к серебру
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
«Думаю, это не тот результат, который все хотели». Григоренко подвел итоги поражения от Финляндии
«С одним голом трудно выиграть Олимпиаду». Третьяк отреагировал на поражение сборной России
Карнаухов — о поражении Финляндии: «Не тот результат, который все хотели»
«После забитого гола все могло сложиться по-другому...». Яковлев — о поражении от Финляндии
Нападающий сборной России Грицюк назвал обидным поражение от Финляндии в финале Олимпиады
Нападающий сборной России Ткачев высказался о матче против Финляндии в финале Олимпиады
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«После забитого гола все могло сложиться по-другому...». Яковлев — о поражении от Финляндии

Карнаухов — о поражении Финляндии: «Не тот результат, который все хотели»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости