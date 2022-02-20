Финский хоккеист Хартикайнен поделился эмоциями от победы в финале Олимпиады
Хартикайнен высказался о победе Финляндии в финале с Россией на Олимпиаде в Пекине
Нападающий финской сборной по хоккею Теему Хартикайнен высказался о победе в финале Олимпиады против России (2:1).
— Конечно, мы очень счастливы победе. Это отличное завершение турнира для нас.
— Вы играете вместе в «Салавате». Можно сказать, что уфимский клуб подготовил вашу тройку для сборной?
— В КХЛ отличный турнир, у нас отличная конференция. Мы были готовы играть здесь, конечно, хорошо понимаем друг друга, играем вместе второй сезон.
Сборная Финляндии впервые в истории стала олимпийским чемпионом. До этого команда дважды становилась серебряным призером (1988, 2006).
Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля 2022 года.
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