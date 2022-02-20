Финский хоккеист Хартикайнен поделился эмоциями от победы в финале Олимпиады

Хартикайнен высказался о победе Финляндии в финале с Россией на Олимпиаде в Пекине

Нападающий финской сборной по хоккею Теему Хартикайнен высказался о победе в финале Олимпиады против России (2:1).

— Конечно, мы очень счастливы победе. Это отличное завершение турнира для нас.

— Вы играете вместе в «Салавате». Можно сказать, что уфимский клуб подготовил вашу тройку для сборной?

— В КХЛ отличный турнир, у нас отличная конференция. Мы были готовы играть здесь, конечно, хорошо понимаем друг друга, играем вместе второй сезон.

Сборная Финляндии впервые в истории стала олимпийским чемпионом. До этого команда дважды становилась серебряным призером (1988, 2006).