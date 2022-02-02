«Это крепкая менеджерская работа!» Губерниев высказался о дополнительном рейсе в Пекин для сборной России по хоккею

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу того, что хоккеистам сборной России нашли отдельный самолет для полета в Пекин на Олимпиаду. Ранее спортсмены отказались лететь вместе со всеми.

«Хоккеисты молодцы! Жамнову и Ковальчуку аплодирую! Нашли возможность и организовали рейс, не выбивали деньги из разных фондов и бюджета ОКР, нашли спонсоров и команда полетит отдельно! Это крепкая менеджерская работа! Мы видим, что творится в Пекине. Люди сдают отрицательные тесты, потом сидят в самолете восемь часов и после прилета сдают положительные тесты! Риски заболеть необходимо свести до минимума! Хоккеисты две недели сидели на карантине, вот и продлили себе карантин еще на восемь часов полета! Теперь ждем отрицательные тесты в Пекине и борьбы за золото! Вперед, российский хоккей!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Хоккеисты (у них вместе с тренерами и персоналом набирается 78 пассажиров) потребовали предоставить им отдельный борт. Пока окончательное решение еще не принято — это связано в то числе с финансовыми вопросами.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.