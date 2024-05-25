Предложение на «Госуслугах» и кольцо с бриллиантом в 5,5 карата: история любви футболиста Смолова и диджея Истоминой

Красивая лавстори игрока сборной России и популярного диджея.

Спортивные достижения Смолова

Федор Смолов — один из самых заметных футболистов в истории РПЛ. Форвард — двукратный обладатель Кубка России в составе московского «Локомотива» (2019, 2021), вместе с железнодорожниками также выиграл Суперкубок страны (2019). Футболист — вице-чемпион России (с «Локомотивом» в сезоне-2018/19) и бронзовый призер премьер-лиги (с «Динамо» в сезоне-2008 и 2021/22, «Анжи» в сезоне-2012/13 и «Локомотивом» в сезоне-2020/21).

Смолов два раза становился лучшим бомбардиром чемпионата страны. В составе «Краснодара» он был лучшим снайпером лиги в сезоне-2015/16 (20 голов) и в сезоне-2016/17 (18 голов). За карьеру в клубах нападающий забил более 100 мячей.

Федора признавали лучшим футболистом года по версии по версии РФС (2016, 2018) и РПЛ (2016). Также он становился лучшим игроком сезона в опросе футболистов команд РПЛ от «СЭ» (2015/16, 2016/17, 2017/18).

В сборной России форвард провел 45 матчей и забил 16 голов. Он — участник чемпионата Европы-2016, Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

История знакомства

К личной жизни Федора Смолова всегда было приковано пристальное внимание. Известный футболист встречался с главными красавицами России. В число его пассий входили «Мисс Россия — 2003» Виктория Лопырева, «Мисс Россия — 2015» Софья Никитчук, модели Миранда Шелия и Юлия Левченко, внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева.

В начале 2023 года футболиста все чаще стали видеть в компании диджея и блогера Карины Истоминой. Девушка — первый российский диджей, имеющий авторские плейлисты на Apple Music. Возлюбленная футболиста предпочитает хип-хоп, диско и фанк. Яркая брюнетка играет свои сеты на «ВТБ Арене» для футбольного «Динамо». Благодаря клубу они и познакомились.

«Я играю на «Динамо» диджей-сеты с 2021 года, раз в месяц. Футбол не смотрела даже. Играла 15-20 минут — и все: супер, спасибо, пошла. Аккаунт «Динамо» запостил меня. В альбоме была также фотка Феди — и я зашла. О, вот есть такой парень, классный футболист, поставила три лайка. Все классно: полайкала и забыла. Долайкалась до ребенка», — рассказывала Истомина на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Через несколько часов Смолов, увидев лайки, написал Истоминой, похвалил за классный плейлист и пригласил на ужин. Сперва девушка отказалась, так как была занята. Футболист не сдавался — на следующий день он снова предложил встретиться. На этот раз Карина ответила согласием.

После личной встречи нападающий улетел в Дубай, куда пригласил и диджея. Однако брюнетка посчитала неприличным ехать за счет игрока «Динамо», поэтому сама оплатила себе билеты и проживание в отеле. Параллельно с этим девушка спродюсировала выступление в местном ресторане, а заодно встретилась с футболистом.

«В итоге приезжаю, мы классно проводим три дня. Отыграла. Мы так классно провели время вместе: разговаривали о жизненных проблемах, о его ситуациях, обо мне. Мы сошлись, но это был разговор — ничего больше», — признавалась девушка на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Пара в течение нескольких месяцев просто общалась, в основном по телефону. Но уже в феврале нападающий сборной России признался избраннице в любви. Девушка покорила звезду отечественного футбола своей искренностью и открытостью. Истомина призналась, что в прошлом у нее были проблемы с наркотиками и алкоголем. Это отражалось на ее психике. В частности, Карине диагностировали пограничное расстройство личности. Чтобы победить недуг, она прошла программу «12 шагов», посещала психотерапевта и начала вести здоровый образ жизни.

«Мы приняли решение открыть друг другу какие-то самые болезненные истории из своего прошлого. Я прочувствовал, что человек открылся. Меня это не испугало, потому что я по своему негативному опыту знаю, что рассказать об этом — это большая работа. Я восхитился этим», — сказал Смолов на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Карина Истомина и Федор Смолов. Фото Соцсети

Предложение и свадьба

Неожиданно для всех 5 июня 2023-го Федор Смолов и Карина Истомина выложили в своих социальных сетях фото с регистрации брака. Хотя до этого они официально не подтверждали свои отношения. Оказывается, предложение футболист сделал еще в апреле. Правда, с ним форвард бело-голубых не стал заморачиваться — просто прислал ссылку в «Госуслугах».

«5 апреля мы сидели дома, смотрели сериал. И он мне кинул на «Госуслуги» (там же есть такая услуга)... И мне пришло уведомление, что Федор Смолов предложил вам вступить в брак», — говорила Истомина на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Для торжественной церемонии невеста выбрала скромное белое платье в пол с открытыми плечами. Дополнила свой образ сумочкой в тон и классическими лодочками на шпильке. Волосы девушка собрала в низкий пучок. Футболист отказался от классического смокинга в пользу белой рубашки и черных брюк. Нападающий «Динамо» сделал щедрый подарок своей жене — кольцо с бриллиантом 5,5 карата.

Как позже стало известно, пара планировала рождение ребенка. Но у Истоминой было условие — рожать она будет только в браке, чтобы у новорожденного была настоящая семья.

«Я знала, что если решу заводить ребенка, то я выйду замуж. Это моя позиция. Каждый живет как хочет, но я забеременела и вышла замуж. Это было наше условие, и я сказала, что по-другому не будет», — сказал Смолов на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Пара отказалась от большой и шумной вечеринки в честь свадьбы. Молодожены расписались не в ЗАГСе, а в МФЦ, куда пришли только родители футболиста, его агент и лучший друг. После чего все пешком отправились в ресторан. На следующий день супруги улетели на медовый месяц в Италию.

Карина Истомина и Федор Смолов. Фото Соцсети

Дети

В сентябре 2023 года Истомина раскрыла, что они со Смоловым ждут ребенка. Футболист давно мечтал о наследниках. Долгожданное событие произошло 15 ноября в одной из московских клиник. У диджея и игрока родилась девочка. Молодые родители дали редкое имя дочери — Лора. Это была идея форварда.

«Имя Лора придумал Федя. Это было самое первое имя, которое мы рассматривали, когда еще не знали, какой пол у ребенка. Мне оно понравилось. На английском произносится как Лора. В конце беременности я пересматривала «Люди в черном II», и девушку, которая была Светочем Зарты и из-за которой в Нью-Йорке всегда шел дождь, когда ей грустно, так звали. Эта сцена всегда мне казалась очень романтичной. Уилл Смит называл ее Лора (в оригинальной озвучке)», — написала Карина в своих соцсетях.

Счастливый отец с радостью говорит в интервью о новых изменениях в жизни.

«Еще лучше, чем себе представлял. Это какие-то невероятные эмоции и счастье, какая-то квинтэссенция всего лучшего, что внутри тебя накоплено за всё время. Очень классно. У меня первая мысль была: «Почему я раньше этого не сделал?» Настолько круто», — рассказывал Смолов изданию The Voice Mag.

Сейчас молодой семье помогают няня и бабушка, хотя первое время супруги справлялись сами. По ночам к ребенку встает Карина — футболист спит, чтобы выспаться перед тренировками и играми.

«Получается, часть ночи мы спим вместе с малышкой, часть отдельно. Мне удается высыпаться. Когда не было няни, я уходил в другую комнату — на тот момент помощница у нас еще не появилась, то есть где-то в ноябре. Карина идет навстречу, проблем с недосыпом не испытываю», — признавался Смолов The Voice Mag.

Девочка быстро растет и развивается. Из-за плотного календаря звездный папа не может много времени проводить с дочкой.

«Я вижу, что дочка меняется. И безумно скучаешь и сожалеешь, что пропускаешь такие моменты. Хорошо, что их будет еще много, а футбольных все меньше остается», — отмечал спортсмен на Youtube-канале «Коммент.Шоу».

Карина Истомина и Федор Смолов. Фото Соцсети

Как и где живут

Молодая семья проживает в квартире площадью 300 кв.м, которая принадлежит футболисту. Недвижимость находится в элитном жилом комплексе в Хамовниках.

На рождение ребенка Федор подарил своей жене черный Porsche Cayenne за 15 миллионов рублей.