Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 13:50

«Пусть хоть по одному летят». Губерниев — о дополнительном рейсе в Пекин для сборной России по хоккею

Микеле Антонов

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об отказе мужской сборной России по хоккею лететь на Олимпиаду в Пекин вместе с другими спортсменами сборной.

«Если Федерация хоккея нашла дополнительные деньги, они могут на чем угодно улететь. Там люди не бедные. Они могут скинуться и взять самолет. Главное — получить разрешение от китайской стороны. У меня есть масса знакомых, которые вызывают частные самолеты и для них это обходится недорого. Если есть возможность найти финансы у Федерации, у Олимпийского комитета, пусть хоть по одному летят. Хоккей всегда был белой костью, как и футбол. Я не удивлен. Надеюсь, они прилетят здоровыми и выиграют золото Олимпиады, а обратно полетят уже все вместе», — сказал Губерниев «СЭ».

Хоккеисты (у них вместе с тренерами и персоналом набирается 78 пассажиров) потребовали предоставить им отдельный борт. Пока окончательное решение еще не принято — это связано в то числе с финансовыми вопросами.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Олимпиада
Сборная России по хоккею
Дмитрий Губерниев
0
Читайте также
Россию ждет историческая битва с Украиной за финал Евро. Пока наши справились с Грузией
Олимпиада в Пекине еще не началась, но она уже очень не нравится Западу: что пишут о Играх-2022 иностранные СМИ
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Ягудин: «Медали командного турнира нивелируют значимость личного турнира»
Ягудин: «Трусовой надо понять, что она хочет — прыгнуть пять четверных или выигрывать»
Сборная России не выставила ни одной фигуристки на тренировку перед командным турниром
Станислав Галиев переведен в основной состав сборной России по хоккею
«Болеро» Валиевой в Пекине. Первый прокат россиянки на основной арене Олимпиады
«Не хотим». Российские фигуристы отказались говорить с прессой после тренировки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Станислав Галиев переведен в основной состав сборной России по хоккею
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости