«Пусть хоть по одному летят». Губерниев — о дополнительном рейсе в Пекин для сборной России по хоккею

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об отказе мужской сборной России по хоккею лететь на Олимпиаду в Пекин вместе с другими спортсменами сборной.

«Если Федерация хоккея нашла дополнительные деньги, они могут на чем угодно улететь. Там люди не бедные. Они могут скинуться и взять самолет. Главное — получить разрешение от китайской стороны. У меня есть масса знакомых, которые вызывают частные самолеты и для них это обходится недорого. Если есть возможность найти финансы у Федерации, у Олимпийского комитета, пусть хоть по одному летят. Хоккей всегда был белой костью, как и футбол. Я не удивлен. Надеюсь, они прилетят здоровыми и выиграют золото Олимпиады, а обратно полетят уже все вместе», — сказал Губерниев «СЭ».

Хоккеисты (у них вместе с тренерами и персоналом набирается 78 пассажиров) потребовали предоставить им отдельный борт. Пока окончательное решение еще не принято — это связано в то числе с финансовыми вопросами.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.