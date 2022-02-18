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Сегодня, 21:09

Зарипов уверен, что сборной России по хоккею по силам обыграть финнов в финале олимпийского турнира

Евгений Петров
Корреспондент

Сборной России по силам победить команду Финляндии в финале хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине, считает трехкратный чемпион мира Данис Зарипов. В полуфинале россияне обыграли сборную Швеции (2:1 Б).

«Игра получилось неплохой, сразу бросалось в глаза, что обе команды старались играть в оборону, и результат налицо, — цитирует Зарипова ТАСС. — Сегодня некого выделить, не потому, что они сыграли плохо, а потому, что вся команда сыграла идентично, по тренерскому заданию, в принципе, все было ровно. Я думаю, что нам по силам одолеть финскую сборную, так как мы хорошо знаем их хоккеистов. Тренерский штаб сделает правильную подборку и направит наших хоккеистов только на победу»

Зимняя Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Финальный матч пройдет в заключительный день Игр. Начало в 7.10 по московскому времени.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://tass.ru/sport/13760531
Данис Зарипов
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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