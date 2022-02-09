Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов после первого матча группового турнира Олимпиады в Пекине против Швейцарии (1:0) кратко высказался о ситуации с российскими фигуристами. По его словам, хоккеисты были проверины в Новогорске.

«Я узнал о новостях про фигурное катание перед матчем. Пока не могу ничего ответить. Не знаю ситуацию. Надеюсь, все решится положительно для нас.

Нас проверяли, приезжали в Новогорск. Стараемся, чтобы у нас никакого скандала не было", — отметил Жамнов.

Напомним, что церемония награждения по итогам командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине была отменена 8 февраля.

Сегодня, 9 февраля, Inside the games сообщил, что причиной этого стали юридические проблемы, связанные с тестированием на допинг у одного из фигуристов сборной России.