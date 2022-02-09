Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 14:46

«Надеюсь, все решится положительно для нас». Жамнов — о проблеме с допинг-тестом у российских фигуристов

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов заявил, что хоккеистов проверили на допинг
Сергей Федоров
Корреспондент
Алексей Жамнов.
Фото Reuters

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов после первого матча группового турнира Олимпиады в Пекине против Швейцарии (1:0) кратко высказался о ситуации с российскими фигуристами. По его словам, хоккеисты были проверины в Новогорске.

«Я узнал о новостях про фигурное катание перед матчем. Пока не могу ничего ответить. Не знаю ситуацию. Надеюсь, все решится положительно для нас.

Нас проверяли, приезжали в Новогорск. Стараемся, чтобы у нас никакого скандала не было", — отметил Жамнов.

Напомним, что церемония награждения по итогам командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине была отменена 8 февраля.

Сегодня, 9 февраля, Inside the games сообщил, что причиной этого стали юридические проблемы, связанные с тестированием на допинг у одного из фигуристов сборной России.

Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
2
1
Читайте также
Российских фигуристов лишат золота Олимпиады в команднике? Что об этом известно
Российских фигуристов заподозрили в допинге. Неужели отнимут «золото»? Что происходит
Реклама
Материалы сюжета: Россия: санкции после допингового скандала и судов
«Надеюсь, это какая-то ошибка». Фетисов — о возможном сомнительном допинг-тесте российского фигуриста
Волосожар о ситуации с российскими фигуристами: «Очень сложно поверить в то, что пишут. Ребятам — лучи поддержки»
Железняков о ситуации с фигуристами: «Этого золота нас хотят лишить? Чушь, бред, провокация, *** цирк!»
Президент ОКР Поздняков не стал отвечать на вопрос о ситуации с фигуристами
«Незыгарь Арена»: причина провала допинг-теста фигуриста сборной России — не марихуана
В Кремле ожидают разъяснений причин переноса награждения фигуристов на Олимпиаде в Пекине
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпиада 2022: Елистратов в финале, скандал с российскими фигуристами и старт хоккея. Онлайн-трансляция 9 февраля
«Тело меняется в течение дня, и уже к вечеру комбинезон может не подходить». Наш ветеран двоеборья — о тонкостях в прыжках с трамплина
Бессмертных: «В завтрашней разделке против Непряевой может сыграть усталость после спринта»
«Тупые правила, по которым Ретивых не смог поехать на Олимпиаду». Крамер — о карьере Устюгова и слезах Ступак
Россиянки Вострикова и Ефременкова вышли в четвертьфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1000 м
Автор статьи про российских лыжников ответил Елене Вяльбе на заявление о бойкоте норвежских СМИ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жамнов о тестах на коронавирус: «От нас мало что зависит. Ждем результаты с тревогой»

Россия — Швейцария — что это было? Live с Зислисом, Вайсфельдом и Николишиным — в 15.00
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости