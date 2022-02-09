Жамнов о тестах на коронавирус: «От нас мало что зависит. Ждем результаты с тревогой»

Жамнов рассказал, что сборная России по хоккею всегда с тревогой ждет результатов тестов на коронавирус

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал, как команда ждет результатов тестов на коронавирус.

«От нас тут мало что зависит. Мы просыпаемся, сдаем тесты. Ждем результаты с тревогой. Пока все хорошо. Что касается двух швейцарцев с ковидом, то от нас тут мало что зависит», — сказал Жамнов.

Сегодня, 9 февраля сборная России обыграла Швейцарию (1:0) в первом матче на Олимпиаде в Пекине.

Российской команде предстоит провести еще два матча в рамках групповой стадии на Играх в Китае: против Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).