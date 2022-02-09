Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 14:44

Жамнов о тестах на коронавирус: «От нас мало что зависит. Ждем результаты с тревогой»

Жамнов рассказал, что сборная России по хоккею всегда с тревогой ждет результатов тестов на коронавирус
Сергей Федоров
Корреспондент

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал, как команда ждет результатов тестов на коронавирус.

«От нас тут мало что зависит. Мы просыпаемся, сдаем тесты. Ждем результаты с тревогой. Пока все хорошо. Что касается двух швейцарцев с ковидом, то от нас тут мало что зависит», — сказал Жамнов.

Сегодня, 9 февраля сборная России обыграла Швейцарию (1:0) в первом матче на Олимпиаде в Пекине.

Российской команде предстоит провести еще два матча в рамках групповой стадии на Играх в Китае: против Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Олимпиада 2022: 9&nbsp;февраля. Олимпиада 2022: скандал вокруг российских фигуристов и старт хоккеистов. Онлайн-трансляция 9 февраля

Хоккей
Олимпиада
Коронавирус
Сборная Швейцарии по хоккею
Алексей Жамнов
0
Читайте также
Российских фигуристов лишат золота Олимпиады в команднике? Что об этом известно
Российских фигуристов заподозрили в допинге. Неужели отнимут «золото»? Что происходит
Реклама
Материалы сюжета: Ковид против спорта: Олимпиада, европейский футбол, КХЛ и другие лиги
Полузащитник «Баварии» Мусиала заразился коронавирусом
Перед вылетом в Пекин конькобежец сдал 45 ПЦР-тестов, а потом потерял свой багаж. Шокирующая история
В России за сутки выявили 183 103 новых случая заражения коронавирусом
За сутки на Олимпиаде в Пекине выявили 5 новых случаев заражения коронавирусом
Миколенко не сыграет за «Эвертон» против «Ньюкасла» из-за сомнительного теста на коронавирус
Хейди Венг не выступит на Олимпиаде в Пекине из-за коронавируса
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпиада 2022: Елистратов в финале, скандал с российскими фигуристами и старт хоккея. Онлайн-трансляция 9 февраля
«Тело меняется в течение дня, и уже к вечеру комбинезон может не подходить». Наш ветеран двоеборья — о тонкостях в прыжках с трамплина
Бессмертных: «В завтрашней разделке против Непряевой может сыграть усталость после спринта»
«Тупые правила, по которым Ретивых не смог поехать на Олимпиаду». Крамер — о карьере Устюгова и слезах Ступак
Россиянки Вострикова и Ефременкова вышли в четвертьфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1000 м
Автор статьи про российских лыжников ответил Елене Вяльбе на заявление о бойкоте норвежских СМИ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жамнов высказался о травме нападающего сборной России Андрея Кузьменко

«Надеюсь, все решится положительно для нас». Жамнов — о проблеме с допинг-тестом у российских фигуристов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости