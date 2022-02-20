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Сегодня, 11:19

Грицюк: «Надо принять это серебро — не у каждого есть такая медаль»

Грицюк высказался о поражении России в финале Олимпиады от Финляндии
Игорь Рабинер
Обозреватель

Нападающий сборной России Арсений Грицюк прокомментировал поражение (1:2) в финале Олимпиады-2022 от Финляндии.

— Вы смогли переварить ощущения от поражения в финале?

— Для меня это первая Олимпиада. В 20 лет. Расстроен, потому что были шансы выигрывать. Не скажу, что у нас что-то не получилось. Финны сыграли очень здорово. Надо принять это серебро — не у каждого есть такая медаль. Очень рад, что сыграл на таком значимом турнире.

Сегодня, 20 февраля, сборная России проиграла Финляндии со счетом 1:2 в финале Олимпиады-2022.

Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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