Грицюк: «Надо принять это серебро — не у каждого есть такая медаль»
Грицюк высказался о поражении России в финале Олимпиады от Финляндии
Нападающий сборной России Арсений Грицюк прокомментировал поражение (1:2) в финале Олимпиады-2022 от Финляндии.
— Вы смогли переварить ощущения от поражения в финале?
— Для меня это первая Олимпиада. В 20 лет. Расстроен, потому что были шансы выигрывать. Не скажу, что у нас что-то не получилось. Финны сыграли очень здорово. Надо принять это серебро — не у каждого есть такая медаль. Очень рад, что сыграл на таком значимом турнире.
Сегодня, 20 февраля, сборная России проиграла Финляндии со счетом 1:2 в финале Олимпиады-2022.
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