Грицюк высказался о поражении России в финале Олимпиады от Финляндии

Нападающий сборной России Арсений Грицюк прокомментировал поражение (1:2) в финале Олимпиады-2022 от Финляндии.

— Вы смогли переварить ощущения от поражения в финале?

— Для меня это первая Олимпиада. В 20 лет. Расстроен, потому что были шансы выигрывать. Не скажу, что у нас что-то не получилось. Финны сыграли очень здорово. Надо принять это серебро — не у каждого есть такая медаль. Очень рад, что сыграл на таком значимом турнире.