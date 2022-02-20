«Нам не хватило злости именно в атаке». Жамнов назвал причины поражения от Финляндии

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов после поражения от Финляндиии (1:2) в финале Олимпиады отметил, что соперник строго выполнял игровую дисциплину. По его словам, российской команде не хватило злости в атаке.

— Помимо хоккея, на сколько финны для нас могут служить примером стабильности?

— Тут даже не пример. Хоккей меняется, сама специфика игры чуть поменялась. Здесь больше идет борьбы за нейтральную шайбу, идет плотность на всех участках поля. Что в зоне атаки, что в зоне обороны. Финны довольно неплохо это используют последние несколько лет. Если нас сравнивать с финской сборной, правильно будет сказать, что мы сейчас перестраиваемся к этому хоккею. Понимаем, что если ты не будешь выигрывать борьбу, нейтральную шайбу, то и успеха не будет. Конечно, один из факторов — игровая дисциплина. Это выполнение игрового задания на протяжении всего матча.

Я не удивлен, как они играли. Если посмотреть все их матчи на этом турнире, у них только первый матч получился атакующий. В основном они играли в такой же тактический хоккей, как и сегодня в финале. Они ждут ошибок других команд. Для нас не было это удивлением. Повторюсь, нам не хватило злости именно в атаке. От этого такой результат.