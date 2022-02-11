Главный тренер сборной Дании: «Россия может победить на Олимпиаде в Пекине»

Главный тренер сборной Дании Хайнц Элерс подвел итоги матча группового турнира Олимпиады-2022 против России (0:2).

«Во втором периоде у нас было слишком много удалений, это затруднило игру. В защите мы сыграли хорошо. Знали, что будут шансы, но мы играли с классными хоккеистами. У сборной России фантастическая команда, думаю, она может победить здесь. Единственное, чего не хватило, — реализованных шансов. Но в целом, я думаю, сборной России было сегодня с нами нелегко. Все удаления у нас были по делу. На это я пожаловаться не могу», — приводит слова Элерса ТАСС.

После двух игр Россия с 6 очками занимает первое место в группе B, у Дании 3 очка и второе место. В следующем матче россияне 12 февраля встретятся с Чехией. Начало игры в 16.10 мск.