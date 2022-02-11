Жамнов заявил, что Плотников сыграет в матче с Чехией
Жамнов заявил, что Плотников сыграет в матче с Чехией на Олимпиаде
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов после победы над Данией (2:0) сказал, что форвард Сергей Плотников сыграет в матче с Чехией.
Плотников остался вне заявки российской команды на матчи против Дании и Швейцарии (1:0).
После двух игр Россия с 6 очками занимает первое место в группе B.
Завтра, 12 феврал, сборная России проведет заключительный матч в рамках группового турнира против Чехии. Начало встречи — в 16.10 (мск).
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