Жамнов заявил, что Плотников сыграет в матче с Чехией на Олимпиаде

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов после победы над Данией (2:0) сказал, что форвард Сергей Плотников сыграет в матче с Чехией.

Плотников остался вне заявки российской команды на матчи против Дании и Швейцарии (1:0).

После двух игр Россия с 6 очками занимает первое место в группе B.

Завтра, 12 феврал, сборная России проведет заключительный матч в рамках группового турнира против Чехии. Начало встречи — в 16.10 (мск).