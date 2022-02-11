Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 10:10

Жамнов заявил, что Плотников сыграет в матче с Чехией

Жамнов заявил, что Плотников сыграет в матче с Чехией на Олимпиаде
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов после победы над Данией (2:0) сказал, что форвард Сергей Плотников сыграет в матче с Чехией.

Плотников остался вне заявки российской команды на матчи против Дании и Швейцарии (1:0).

После двух игр Россия с 6 очками занимает первое место в группе B.

Завтра, 12 феврал, сборная России проведет заключительный матч в рамках группового турнира против Чехии. Начало встречи — в 16.10 (мск).

Сергей Плотников
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
0
Читайте также
Сборной России отчаянно не везет на Олимпиаде. Мы лидеры по «деревянным» медалям
Как Валиевой попал допинг? Почему ее не убрали с Олимпиады? У России отберут «золото» фигуристов? Ответы на главные вопросы грандиозного скандала
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпийский комитет России выступил с официальным заявлением по ситуации с Валиевой
Жамнов дал оценку игре сборной России в матче с Данией на Олимпиаде в Пекине
«Надо усиливать игру в большинстве, тогда будут голы». Третьяк — о победе сборной России над Данией
Скандал в скелетоне: лидер сборной Никитина обрушилась с критикой на федерацию
Главный тренер сборной Дании: «Россия может победить на Олимпиаде в Пекине»
Олимпиада-2022: Большунов и лыжники бьются за медали и официальное сообщение по Валиевой. Онлайн-трансляция
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Шипачев всегда опасен, когда у него шайба. Гусев тоже». Нападающий Дании — после поражения от России

Главный тренер сборной Дании: «Россия может победить на Олимпиаде в Пекине»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости