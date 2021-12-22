Фетисов отреагировал на решение НХЛ отказаться от участия в Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что НХЛ не отпустит игроков на Олимпийские игры в Пекине.

«Справится ли сборная без нхловцев? Справились же на прошлой Олимпиаде. Думаю, что справятся. Честно говоря, не ожидал, что это все-таки произойдет. Для ребят это второй пропуск Игр, для них это тоже большая потеря. Олимпийские игры — это Олимпийские игры, это популяризироваться хоккея, того же НХЛ, и самое главное — посмотреть уровень хоккея. Потому что, когда борешься в своем постоянном чемпионате — это одна история, а когда на таком уровне — другая. Случилось и случилось.

Насчет справятся — не справится, кому-то кажется, с нхловцами у нас больше шансов выиграть Олимпиаду. Но прошлые Игры показали, что мы на несколько секунд отскочили от поражения от немцев. Олимпийский турнир всегда несет в себе много интересного. И в нашей истории было такое, что проигрывали студентам в 1980-м. Хорошо, что приняли решение раньше, а не 10 января, как планировали. Есть дополнительные три недели, чтобы подготовиться к Олимпиаде. Жаль, что не приедут, но здоровье превыше всего», — сказал Фетисов «СЭ».

22 декабря было объявлено, что игроки НХЛ не примут участия в Играх-2022 года, несмотря на предварительную договоренность.