Еще одна хоккеистка сборной России заразилась коронавирусом на Олимпиаде в Пекине

Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико сообщил, что нападающий Полина Болгарева заразилась коронавирусом.

«Все были свидетелями, как мы вчера играли с Канадой в масках и сняли их после второго периода, когда получили результаты тестов на коронавирус, — цитирует Бобарико «РИА Новости». — Все они были отрицательными. Приехали в олимпийскую деревню после матча с Канадой и узнали, что у Полины положительный результат теста на коронавирус. Не знаю, как это происходит. Ее утренний тест, который изначально дал отрицательный результат, вдруг оказался положительным», — сказал Бобарико.

В текущем розыгрыше Олимпиады-2022 в Пекине хоккеистка провела три матча и забросила три шайбы.

Сегодня, 8 февраля, сборная России проведет заключительный матч группового турнира Олимпиады в Пекине и сыграет с командой Финляндии.