Голкипера сборной Финляндии отправили на изоляцию из-за положительного теста на коронавирус

Голкипер сборной Финляндии по хоккею Юхо Олкинуора был отправлен в ковидарий в Пекине. Он сдал положительный тест на коронавирус.

«Снова отправили здорового игрока на скорой помощи на карантин! Надеемся, это будет как можно менее долгий визит», — появилась запись в Instagram финской команды. Однако вскоре это сообщение было удалено.

Напомним, ранее форвард сборной Финляндии Марко Анттила оказался на карантине по прилете в Пекин.