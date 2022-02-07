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Сегодня, 20:28

Голкипера сборной Финляндии отправили на изоляцию из-за положительного теста на коронавирус

Иван Шитик
Корреспондент

Голкипер сборной Финляндии по хоккею Юхо Олкинуора был отправлен в ковидарий в Пекине. Он сдал положительный тест на коронавирус.

«Снова отправили здорового игрока на скорой помощи на карантин! Надеемся, это будет как можно менее долгий визит», — появилась запись в Instagram финской команды. Однако вскоре это сообщение было удалено.

Напомним, ранее форвард сборной Финляндии Марко Анттила оказался на карантине по прилете в Пекин.

Олимпиада
Коронавирус
Сборная Финляндии по хоккею
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