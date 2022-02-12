Кожевников ожидает сражения в мачте сборной ОКР и Чехии на ОИ-2022

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданием от матча группового этапа хоккейного турнира Олимпиады-2022 между сборными ОКР и Чехии.

«Каждая команда настраивается на Россию. Будет сражение. Надо думать об этой игре, несмотря на первое место. Важна подготовка к плей-офф, как бы счет не сложился. Игра с такой серьезной командой, как Чехия, будет на высоких скоростях. Можно будет проверить боеспособность сборной», — сказал Кожевников «СЭ».

Мужская сборная ОКР по хоккею н групповом этапе турнира Игр-2022 уже одержала две победы: над Швейцарией (1:0) и над Данией (2:0).

Ранее, 11 февраля, по итогу матча Чехия — Швейцария сборная ОКР обеспечила себе досрочное первое место в группе и выход в четвертьфинал олимпийского турнира.

Игра сборных ОКР и Чехии пройдет сегодня, 12 февраля. Начало встречи — в 16.10 по московскому времени.