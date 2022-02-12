Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал «СЭ» поражение женской сборной ОКР в четвертьфинале хоккейного турнира Олимпиады-2022 в Пекине от Швейцарии (2:4).

«Второй раз проигрываем швейцарцам в плей-офф. Хоккей — игра непредсказуемая. Жалко, хотелось, чтобы они вошли в тройку, на что они реально могли рассчитывать», — сказал Кожевников «СЭ».

Ранее, 12 февраля, после поражения Швейцарии сборная ОКР вылетела с Олимпиады в Пекине.