Мужская сборная России по хоккею досрочно вышла в четвертьфинал Олимпиады в Пекине

Мужская сборная России по хоккею досрочно вышла в четвертьфинал Олимпиады в Пекине.

Благодаря тому, что Швейцария и Чехия сыграли вничью в основное время (1:1), Россия с двумя победами на турнире в основное время обеспечила себе первое место в группе B.

Завтра, 12 февраля сборная России проведет заключительный матч группового турнира против Чехии. До этого команда обыграла Швейцарию (1:0) и Данию (2:0).

В связи с досрочным выходом в четвертьфинал Олимпиады Россия начнет участие в плей-офф 16 февраля. Соперник и время начала игры станут известны позднее.