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Сборная России по хоккею досрочно вышла в четвертьфинал Олимпиады в Пекине

Мужская сборная России по хоккею досрочно вышла в четвертьфинал Олимпиады в Пекине
Иван Торопцев
Корреспондент
Сборная России досрочно вышла в четвертьфинал Олимпиады.
Фото AFP

Мужская сборная России по хоккею досрочно вышла в четвертьфинал Олимпиады в Пекине.

Благодаря тому, что Швейцария и Чехия сыграли вничью в основное время (1:1), Россия с двумя победами на турнире в основное время обеспечила себе первое место в группе B.

Завтра, 12 февраля сборная России проведет заключительный матч группового турнира против Чехии. До этого команда обыграла Швейцарию (1:0) и Данию (2:0).

В связи с досрочным выходом в четвертьфинал Олимпиады Россия начнет участие в плей-офф 16 февраля. Соперник и время начала игры станут известны позднее.

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