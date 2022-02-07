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Сегодня, 16:59

Анисимов — о хоккее в масках: «Мне сейчас тяжело дышать в ней. Я бы стоял без маски, если бы не все правила»

Форвард сборной России Анисимов поделился мнением об игре в хоккей в масках
Игорь Рабинер
Обозреватель

Нападающий сборной России Артем Анисимов ответил на вопросы журналистов после прибытия в расположение команды.

— Удалось посмотреть женский матч Россия — Канада?
— Нет, я прилетел в семь утра и в это время спал.

— Не боитесь, что вас тоже заставят играть в масках?
— Боюсь. Она ведь может со злости оторваться. Мне сейчас тяжело дышать в ней. Я бы стоял без маски, если бы не все правила.

— На сборах в Новогорске вас использовали в центре или на фланге?
— Я играл в центре.

— Что можете сказать болельщикам перед Олимпиадой?
— Поддерживайте нас, переживайте, болейте, получайте удовольствие от Олимпийских игр даже перед экранами телевизоров. Это событие, где собираются лучшие спортсмены из разных дисциплин. Ты просто переживаешь за всех наших русских спортсменов. Мы вот летели из Красноярска в Пекин — я пообщался с бобслеистами, фристайлистами из Ярославля. Узнал много нового, как они готовятся к своим видам спорта. Мы что-то рассказываем из своего хоккейного опыта. Олимпийские игры — единение народа, чтобы приносить людям праздник.

— На какой вид спорта вы бы сходили, если будет возможность?
— Я бы с удовольствием сходил на все виды спорта, которые никогда не видел вживую. Сходил бы на фигурное катание, шорт-трек и керлинг, потому что они все рядом. Если получится по расписанию, обязательно схожу на эти виды спорта и поддержу наших.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Артем Анисимов
Хоккей
Олимпиада
Россия на Играх
Сборная России по хоккею
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