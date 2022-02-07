Анисимов — о партнерах на сборах в Новогорске: «Уже не помню. Столько историй случилось, пока я добирался в Пекин»
Нападающий сборной России Артем Анисимов ответил на вопросы журналистов после прибытия в расположение команды.
— Расскажите про неприятные вести о результатах тестов перед вылетом в Пекин.
— Я заболел 10 января. Прошло две недели, тесты были то «плюс», то «минус». Команда решила меня не брать из-за того, что здесь может прийти положительный тест. Все могло закончиться плачевно — можно было попасть в больницу. Решили перестраховаться и оставили на дополнительное время в Москве. Каждый день я сдавал тесты, все они были отрицательные.
— Кто с вами занимался в Новогорске?
— Тренер по физической подготовке.
— Даже на льду?
— Да.
— Расстроил ли вас перевод в запас?
— Нет. Это Олимпийские игры, не важно, где ты находишься — в запасном составе или основном. Ты просто ждешь свой шанс. Все решения принимают тренерский штаб и генеральный менеджер. Это их решение. Мое дело — играть в хоккей и быть готовым к любой ситуации.
— В Новогорске у вас была возможность тренироваться с командой? С кем из партнеров вы выходили?
— Я уже не помню, это давно было. Столько историй случилось за время, пока я сюда добирался.
— Что за истории?
— Не полетел с командой, тесты то «плюс», то «минус». Вся эта катавасия.
— Сначала в окончательный состав то ли попали, то ли не попали.
— Да. Моя задача — играть в хоккей. Не хочу углубляться в это все: кто попал, кто не попал. Сейчас я здесь, разговариваю с вами. Сейчас пойду потренируюсь и буду готовиться.
— Как вы отреагировали, когда попали в один список, а во втором вас не было?
— Это было какое-то недопонимание. Кто-то что-то упустил, не написал. Все в прошлом. Мы — одна команда и идем за одной целью.
Мужской хоккейный олимпийский турнир начнется 9 февраля, сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).