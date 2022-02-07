Нападающий сборной России Анисимов рассказал об атмосфере в команде перед стартом олимпийского хоккейного турнира

Нападающий сборной России Артем Анисимов ответил на вопросы журналистов после прибытия в расположение команды.

— Расскажите про неприятные вести о результатах тестов перед вылетом в Пекин.

— Я заболел 10 января. Прошло две недели, тесты были то «плюс», то «минус». Команда решила меня не брать из-за того, что здесь может прийти положительный тест. Все могло закончиться плачевно — можно было попасть в больницу. Решили перестраховаться и оставили на дополнительное время в Москве. Каждый день я сдавал тесты, все они были отрицательные.

— Кто с вами занимался в Новогорске?

— Тренер по физической подготовке.

— Даже на льду?

— Да.

— Расстроил ли вас перевод в запас?

— Нет. Это Олимпийские игры, не важно, где ты находишься — в запасном составе или основном. Ты просто ждешь свой шанс. Все решения принимают тренерский штаб и генеральный менеджер. Это их решение. Мое дело — играть в хоккей и быть готовым к любой ситуации.

— В Новогорске у вас была возможность тренироваться с командой? С кем из партнеров вы выходили?

— Я уже не помню, это давно было. Столько историй случилось за время, пока я сюда добирался.

— Что за истории?

— Не полетел с командой, тесты то «плюс», то «минус». Вся эта катавасия.

— Сначала в окончательный состав то ли попали, то ли не попали.

— Да. Моя задача — играть в хоккей. Не хочу углубляться в это все: кто попал, кто не попал. Сейчас я здесь, разговариваю с вами. Сейчас пойду потренируюсь и буду готовиться.

— Как вы отреагировали, когда попали в один список, а во втором вас не было?

— Это было какое-то недопонимание. Кто-то что-то упустил, не написал. Все в прошлом. Мы — одна команда и идем за одной целью.

Мужской хоккейный олимпийский турнир начнется 9 февраля, сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).