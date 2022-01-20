Андронов об Олимпиадах без НХЛ: «Идите скажите человеку, который в финале сломал плечо, что он выиграл не то золото»

Нападающий олимпийской сборной России Сергей Андронов прокомментировал победу на Олимпиаде-2018 без участия хоккеистов НХЛ и возможный перенос Игр-2022.

— Если сидеть и думать, перенесут ли Олимпиаду на лето, на год или еще куда-то, можно не подготовиться к тому, что нас ждет через две недели, — считает Андронов. — Я бы играл тогда, когда скажут. Я не в той должности, чтобы думать о том, отпустят или не отпустят другие лиги, в частности НХЛ, игроков на Олимпиаду. Нам всем надо готовиться к ближайшему турниру. Тяжело предугадать, что было бы лучше. Кто знает, что может быть, если перенести Олимпиаду на лето.

— Вы сталкивались с разговорами, что золото Олимпиады-2018 — не то золото?

— С опытом победы на Олимпиаде понимаю, что, независимо от того, выиграем мы или проиграем, некоторые люди скажут, что мы выиграли у слабаков. А если проиграешь, скажут, что вы проиграли слабакам. Даже не знаю, как ответить на этот вопрос. То золото, не то золото. Я никогда не играл в НХЛ. Много ребят, которые не играли в НХЛ и показывают хороший уровень. К сожалению или к счастью, в нашем спорте есть НХЛ и все остальные лиги. Но не всем в жизни удалось попасть туда по каким-то причинам.

Знаю, что в КХЛ много мастеровитых игроков, которые могли бы выступать в НХЛ. И в Европе много качественных хоккеистов. Как судить? У каждого своя шкала. Когда мы выиграли прошлую Олимпиаду, у нас не было никаких мыслей — у кого мы выиграли. Мы выиграли, и каждый выложился на сто процентов. У ребят были травмы, но все бились. Идите скажите человеку, который в финале сломал плечо, что он выиграл не то золото. Наверное, это было бы немного цинично и некрасиво.