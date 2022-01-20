Плющев о возможности переноса хоккейного турнира Олимпиады: «Это все политика»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал информацию о возможном переносе хоккейного турнира Олимпиады на лето.

«Я не думаю, что за неделю до начала Олимпиады кто-то будет рассматривать вопросы об изменении регламента, — цитирует Плющева «Чемпионат.com». — Возможно, это имеет под собой почву. Принимать решение все равно будет Олимпийский комитет, даже не организаторы.

Мы ждали хоккейного праздника. Конечно, неприятно, когда за неделю до мероприятия ведутся такие разговоры. Это все политика".

Почетный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель ранее назвал эту информацию фейком.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). В ней примут участие более 4 тысяч спортсменов из 95 стран.