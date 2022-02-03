«А я-то что могу сделать?» Гусев прокомментировал отсутствие Кузьменко в основном составе олимпийской сборной

Ведущий форвард олимпийской сборной России герой Пхенчхана-2018 Никита Гусев дал большое интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру. В нем он, в частности, прокомментировал отсутствие второго бомбардира КХЛ Андрея Кузьменко в основном составе олимпийской сборной России. Напомним, что Кузьменко приехал в Пекин, но пока находится в резерве.

— Многих удивило, что в запасе олимпийской сборной оказался второй бомбардир КХЛ Андрей Кузьменко, твой одноклубник. А еще один, Антон Бурдасов, в сборную вообще не попал. Как ты это воспринял?

— А я-то что могу здесь делать? Кузьменко тренируется с командой, сделал хет-трик в двусторонке, когда команда, в которой я тоже играл, победила — 3:0. Мы все за него были рады. Что будет дальше — Олимпиада покажет.

— Помню, игрой Кузьменко в свое время был впечатлен Никита Кучеров. Говорил, что этому парню нужно побыстрее приехать в НХЛ. У тебя схожее мнение — Андрей способен там ярко о себе заявить?

— Смотря куда и в какой роли он попадет. И до какой степени на него будут рассчитывать.

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