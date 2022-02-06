Российская фристайлистка Чудинова вышла в финал могула на Олимпиаде в Пекине
Российская фристайлистка Полина Чудинова вышла в финал могула на Олимпиаде в Пекине.
Спортсменка гарантировала себе место в топ-10 по итогам второй квалификации.
Две других россиянки, Виктория Лазаренко и Анастасия Первушина, не смогли пробиться в десятку лучших и попасть в финал.
Финал в могуле у женщин состоится сегодня, 6 февраля. Начало запланировано на 14.30 (мск). Помимо Чудиновой в финале выступит еще одна представительница России Анастасия Смирнова, которая попала в десятку лучших в первой квалификации.
Фристайл
Чжанцзякоу (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Могул
Квалификация 2
1. Софьян Ганьон (Канада) — 75,63
2. Кисара Сумийоси (Япония) — 72,58
3. Софи Эш (Австралия) — 72,20
4. Полина Чудинова (Россия) — 70,93
5. Хинако Томитака (Япония) — 70,83
6. Жюстин Дюфур-Лапуант (Канада) — 70,45
7. Макайла Геркен Шофельд (Великобритания) — 70,18
8. Кай Оуэнс (США) — 69,92
9. Юлия Галышева (Казахстан) — 69,21
10. Камий Каброль (Франция) — 67,76
13. Виктория Лазаренко (Россия) — 65,77
14. Анастасия Первушина (Россия) — 63,97