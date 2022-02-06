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Сегодня, 13:41

Российская фристайлистка Чудинова вышла в финал могула на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент
Полина Чудинова .
Фото Getty Images

Российская фристайлистка Полина Чудинова вышла в финал могула на Олимпиаде в Пекине.

Спортсменка гарантировала себе место в топ-10 по итогам второй квалификации.

Две других россиянки, Виктория Лазаренко и Анастасия Первушина, не смогли пробиться в десятку лучших и попасть в финал.

Финал в могуле у женщин состоится сегодня, 6 февраля. Начало запланировано на 14.30 (мск). Помимо Чудиновой в финале выступит еще одна представительница России Анастасия Смирнова, которая попала в десятку лучших в первой квалификации.

Фристайл

Чжанцзякоу (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Могул

Квалификация 2

1. Софьян Ганьон (Канада) — 75,63

2. Кисара Сумийоси (Япония) — 72,58

3. Софи Эш (Австралия) — 72,20

4. Полина Чудинова (Россия) — 70,93

5. Хинако Томитака (Япония) — 70,83

6. Жюстин Дюфур-Лапуант (Канада) — 70,45

7. Макайла Геркен Шофельд (Великобритания) — 70,18

8. Кай Оуэнс (США) — 69,92

9. Юлия Галышева (Казахстан) — 69,21

10. Камий Каброль (Франция) — 67,76

13. Виктория Лазаренко (Россия) — 65,77

14. Анастасия Первушина (Россия) — 63,97

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