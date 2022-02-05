Российский фристайлист Андреев оценил свое выступление на Олимпиаде в Пекине в могуле

Российский фристайлист Никита Андреев, вошедший в субботу в число 12 лучших спортсменов по итогам первого финала олимпийских соревнований в дисциплине «могул», объяснил свою неудачу на следующем этапе турнира резким похолоданием, отчего трасса стала более жесткой.

«Трасса стала более жесткой по сравнению с первым финалом из-за того, что снизилась температура. Не ожидал такого. Она стала плотной, ледяной и била по ногам», — отметил 17-летний спортсмен в интервью ТАСС.

По словам Андреева, на своей первой Олимпиаде он показал хороший для себя результат. «Это первая Олимпиада, хороший результат показал для себя. Мог выполнить лучше программу», — добавил фристайлист.

Он также отметил, что после Олимпиады планирует немного отдохнуть и начнет готовиться к выступлению на национальном чемпионате.

Олимпийским чемпионом по фристайлу в могуле стал швед Вальтер Валльберг.