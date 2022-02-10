Ханю остался в шаге от медали, а Чен боролся сам с собой. Россияне с давлением не справились

Битва сильнейших в мужском одиночном удивила.

Олимпиада-2022. Фигурное катание.

Мужчины. Произвольная программа

1. Нэтан Чен (США) — 218,63

2. Юма Кагияма (Япония) — 201,93

3. Юдзуру Ханю (Япония) — 188,06 ...

9. Евгений Семененко (Россия) — 178,37 ...

14. Марк Кондратюк (Россия) — 162,71...

18. Андрей Мозалев (Россия) — 156,28...

Итог

1. Нэтан Чен (США) — 332,60

2. Юма Кагияма (Япония) — 310,05

3. Шома Уно (Япония) — 293,00

4. Юдзуру Ханю (Япония) — 283,21...

8. Евгений Семененко (Россия) — 274,13...

15. Марк Кондратюк (Россия) — 248,82...

19. Андрей Мозалев (Россия) — 233,33

В фигурном катании разыграли второй комплект наград и первый личный. Мужское одиночное — единственный вид программы, где мы объективно и не рассчитывали на медали. Чисто исполнить прокаты ни одному из российских парней не удалось, но упрекать их не стоит — они боролись до конца и достойно смотрелись на фоне битвы лучших в мире. Евгению Семененко и вовсе немного не хватило, чтобы всерьез включиться в борьбу за распределение наград. Но если даже великий Юдзуру Ханю остался без медали, о чем можно говорить? Он проиграл двум соотечественникам — японцам Шоме Уно и Юме Кагияме. Олимпийским чемпионом стал американец Нэтан Чен, который зажег со своей программой RocketMan и выдал пять четверных прыжков, а до мирового рекорда он не набрал несколько баллов.

Кондратюк не смог собраться на личный турнир

Война — войной, обед по расписанию! Эта цитата Вильгельма I лучше всего описывает состояние всех поклонников фигурного катания в России этим тяжелым пекинским утром. В столице Китая разыгрывали золото фигуристы в мужском одиночном катании — самом конкурентном виде из всех. Ждать конца соревнований ради двух-трех прокатов лидеров тут не получится. Даже первая разминка может скрывать потенциальных призеров. По крайней мере, мы надеялись на это, когда узнали, что в нее попал наш Андрей Мозалев. У подопечного Кирилла Давыденко не получилась короткая программа, но и в произвольной собраться не вышло. Два падения — с четверных тулупа и сальхова, чистая комбинация тулупа в четыре и три оборота и два тройных акселя. Мозалев был временным лидером и на полчаса продержался на первой строчке.

Среди тех, кого обыграл Андрей — украинец Иван Шмуратко (тот самый, который не хотел давать интервью на русском языке, потом пропустил командник из-за теста на ковид, но вернулся), белорус с российским прошлым Константин Милюков, мексиканец Донован Каррильо и Николай Майоров, до последнего бодавшийся с олимпийским комитетом Швеции за право выступить в Пекине. Как бы то ни было, Андрей в 20-ке лучших на главном старте четырехлетия. Не так уж и плохо для 18-летнего парня. Другой наш тинейджер — Марк Кондратюк — немногим выше Мозалева. Степ-аут на одном тройном акселе, бабочка на втором, срыв ойлерного каскада с четверным сальховым... К концу проката было видно, как Марка покидают силы. Четыре олимпийских проката за неделю — тяжелое испытание, с которым Кондратюк до конца не справился. Но хоть кто-то его за это упрекнет?

Джейсон Браун возмутил российского комментатора

Как бы это пафосно ни звучало, но Марк пожертвовал собой и своими амбициями в личном турнире ради командного результата. Теперь главное, чтобы он не обнулился, а похожие проблемы не преследовали нас уже в других видах. Но федерация фигурного катания России, вероятно, понимала на что шла, когда решила работать без замен. В таком же графике как Кондратюк работал и китаец Боян Цзинь. Но видимо домашний лед придает сил, поскольку «Болеро» вышло по-настоящему победным. Пусть за медали он уже и не боролся, но над самим собой фигурист победу точно одержал. Впервые за всю Олимпиаду мы вспомнили, что на знаменитый Дворец спорта Пекина пускают зрителей. Под конец проката Бояна шумовая поддержка была вполне сравнима с эпохой до пандемии. Цзинь здорово ведет диалог с публикой и показал отличные четверные. Даже удивительно, что в командном старте у него практически ничего не получилось.

Даже с личным рекордом Цзинь проиграл произвольную итальянцу Даниэлю Грасслю, который выдал подряд четверные лутц, флип и риттбергер — самые сложные из доступных землянам прыжков на этот момент. Юдзуру Ханю в очередной раз пытался доказать, что он не с нашей планеты и зашел на четверной аксель. Увы, две галки и падение — свою мечту двукратный олимпийский чемпион исполнить не сумел. Значит, будем верить он еще останется в спорте? Наш Евгений Семененко после короткой немного, но опережал великого японца. Но по произвольной удержать высокую позицию не сумел. Обиднее всего, что он проиграл американцу Джейсону Брауну, которому выставили невероятные оценки за компоненты. «Империя зла и лжи под звездно-полосатым флагом. Позор», — сказал в эфире Андрей Журанков. В борьбе за бронзу Ханю обошел корейца Джунхван Ча, но проиграл соотечественникам Шоме Уно и Юме Кагияме. А за золото боролся Нэтан Чен сам с собой, равных которому сейчас просто нет.