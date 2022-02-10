Олимпийский чемпион подводит итоги мужских соревнований.

Олимпиада-2022

Мужчины. Произвольная программа

1. Нэтан Чен (США) — 218,63

2. Юма Кагияма (Япония) — 201,93

3. Юдзуру Ханю (Япония) — 188,06 ...

9. Евгений Семененко (Россия) — 178,37 ...

14. Марк Кондратюк (Россия) — 162,71...

18. Андрей Мозалев (Россия) — 156,28...

Итог

1. Нэтан Чен (США) — 332,60

2. Юма Кагияма (Япония) — 310,05

3. Шома Уно (Япония) — 293,00

4. Юдзуру Ханю (Япония) — 283,21...

8. Евгений Семененко (Россия) — 274,13...

15. Марк Кондратюк (Россия) — 248,82...

19. Андрей Мозалев (Россия) — 233,33

Мужской турнир одиночников в Пекине выиграл американец Нэтан Чен, чисто исполнивший в произвольной программе пять четверных прыжков. Призерами стали японец Юма Кагияма и Шома Уно. Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю упал во время проката и финишировал только четвертым. Лучшим из российских одиночников стал Евгений Семененко (восьмое место), Марк Кондратюк занял 15-е место, а Андрей Мозалев дважды упал в произвольной программе и по сумме баллов оказался на 19-й позиции.

Ханю был нацелен на тройку

— Давайте сначала про Чена.

— Сегодня не было такой легкости, как в короткой. Видно, что все равно тяжело кататься последним. Боролся за каждый прыжок, тянул. Хотя мы посмеялись, что человек в начале сделал два четверных флипа и уже набрал 35 баллов. Потом сделал четыре первых элемента и уже за 50. Это явление, я рад, что несколько лет назад я сказал, что он выиграет следующую Олимпиаду. Естественно, все ополчились, многие сказали, что нельзя заранее говорить и всякое может быть. Начало сезона у него было не очень удачным, но потом, буквально со следующего старта... Ну, это космос. Тот же Шома Уно, Кагияма — это приближенные к космосу, но Чен вообще его исследователь.

— Ему стоит продолжать?

— Думаю, да.

— А зачем?

— Хороший вопрос, но меня больше волнует другой вопрос: зачем Ханю шел на четверной аксель? Кому это надо?

— Для истории, наследия.

— Для истории надо сделать, а заходить можно на все что угодно. Я тоже сейчас могу на шоу в Екатеринбурге для истории зайти на тройной сальхов. Тоже разобьюсь, но войду в историю, свою личную. Я не понял прикола. Если бы он его хотя бы периодически выезжал, но я даже приближенно к чистому у него не видел. Причем, ладно база была бы 20 баллов и с падением он бы набирал, как четверной флип или лутц. Но база-то мизерная — 12,5. Только эти (крутит пальцем у виска) идут на такие прыжки, когда у тебя его нет. Ну нет!

— Но база маленькая — 12,5.

— Маленькая, надо увеличить. Не понял я, в чем прикол. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Он ехал с двумя задачами — четверной аксель и выиграть олимпийскую медаль. В итоге ни того ни другого.

— У него же дома куча зайцев уже. И Винни-Пухов.

— У тебя может быть сколько угодно медалей, но вряд ли он приезжал сюда быть четвертым. Все равно он был нацелен на тройку.

— А он мог Чена обыграть?

— Думаю, нет. Только идеальное катание в короткой и произвольных. У него нет лутцев, флипов, риттбергеров. А Чен даже облегчил себе программу, понимал, что ему нужно для победы. Катался с головой.

Это реальное положение наших ребят

— Кто круче: Валиева или Чен?

— Пападакисы.

— Почему?

— Потому что их двое. Вообще клево, что у мужиков есть Нэтан Чен, у девчонок Валиева, в танцах Пападакисы, в парах есть китайцы и наши, там нет такого отрыва. Здорово воочию наблюдать за ними, ты просто не понимаешь, как они это все делают. Кагияма тот же — надеюсь, это будущее. Он подучит еще прыжки, риттбергер у него появился. Посмотрим, будет ли он чемпионом мира, олимпийским чемпионом.

— А Ханю стоит продолжать?

— Если просто по приколу кататься — тогда стоит. Но мне кажется, человек, у которого два олимпийских золота, всегда ставит самые амбициозные цели. И вряд ли ему хочется просто так по фану кататься и приезжать на четвертых-пятых местах. Прошлых чемпионов не бывает. Смотря что он для себя хочет.

Конечно, не хотелось бы, чтобы он уходил. Все равно по катанию, скольжению он крутой. Видели сегодня — он единственный, кто так ушел со льда. Красиво, театрально. Как танцор. И это не наигранно. Он благодарил лед. Так для него все сложилось.

— Давайте про наших еще скажем.

— Марк сделал все для командника. Нельзя ничего больше вставить. Там он выложился на 200 процентов. Еще раз говорю — мы тут не боремся за тройку. Понятное дело, что шанс есть у всех и всегда, но надо быть реалистами. Женя Семененко сделал личку, Марк — командник.

— А Мозалев?

— А Мозалев не сделал ничего.

— Это простительно?

— Ну... Это плохо. Не ужасно, он поднялся чуть-чуть в произвольной. Но, если бы он не мог кататься, как мы видели, тогда сказали бы: «Ну, опыт». Да, действительно, первый опыт. Но такой же первый опыт был и у Кондратюка в команднике. Тот же самый адреналин, тоже страшно! Это реальное положение наших ребят.

— Но Марк выходил на командник в более спокойном состоянии — не было этих скандалов.

— Я думаю, может, у них есть дополнительная информация. Кондратюк опустошен был психологически. Даже вещи, работающие от электричества, надо подзаряжать. Ты как бы можешь быть не полностью разряженным, но нужен отдых. Возможно, Соколовская и дала ему этот выходной вчера. Если честно, там уже 15-е место или 18-е — никакого значения. Самое главное — каждый выполнил свою работу.

Все трое россиянок будут на пьедестале

— На чемпионат мира, может, надо послать других ребят? Все-таки такая выхолащивающая Олимпиада...

— Я думаю, «мир» — это будет Кондратюк, Семененко и Коляда.

— А у девочек?

— Надо посмотреть, что произойдет в личном олимпийском турнире. Надеюсь, все трое будут на пьедестале. Тогда только такую троицу надо посылать.

— И не дать шанс Лизе Туктамышевой?

— Ну слушайте, это немного другой уровень. Все-таки тут девушки с четверными и тройным акселем. У Лизы тоже есть триксель, конечно... Надо посмотреть, что будет в личном турнире.