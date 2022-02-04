Золото для России или медаль для дочери Тутберидзе? Все расклады по заменам в команде

Мы больше не фавориты и права на ошибку нет.

Олимпийские игры-2022. Фигурное катание.

Командный турнир. Положение после 3 видов из 8:

1. США — 28 очков

2. Россия — 26

3. Китай — 21

4. Япония — 20

5. Италия— 18

6. Канада — 16

7. Грузия — 15

8. Чехия — 12

9. Украина — 4

10. Германия — 3

Первый день командного турнира Олимпиады сложился для российской сборной не самым удачным образом. Пока что на два балла впереди сборная США, и пусть дальше наш главный вид — женское одиночное, лучшее, на что мы реально сейчас можем рассчитывать по итогам всех четырех коротких программ, — это сравняться с американцами по очкам. В произвольных программах битва начнется с нуля, и для нас ключевой задачей будет не ошибиться с заменами. Только вот и совсем отказываться от них, как предлагают некоторые эксперты, опасно — ребят может не хватить на личный турнир. Так как выбрать верную стратегию?

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото Reuters

С Дэвис и Смолкиным в составе мы рискуем проиграть американцам

Для начала уясним самое главное: командный турнир Пекина — это не гарантированное золото для России, уже расписанное заранее. Медали не ждут момента, мы торжественно объявим их обладателей. За золото придется сражаться с американцами, и если кто-то не понял этого заранее, то поражение в танцах должно стать холодным душем. Никакой катастрофы, разрыв в два балла можно компенсировать уже в следующем виде, но вот дальше все решат замены. Нам нужны сильнейшие фигуристы, а не самые достойные или те, кто выгоден руководству федерации. Из этих соображений разговоры о Диане Дэвис и Глебе Смолкине в сборной пора бы прекратить. С одной стороны, Никита Кацалапов заявил о своей готовности выйти на произвольный танец. С другой — Дэвис со Смолкиным сидели в российском боксе кис-энд-край, а в эфире Первого канала их нахваливал Илья Авербух.

Последнее можно было бы списать на личные симпатии хореографа. Только все выглядело скорее как знакомство телезрителей с теми, кто выступит за нашу команду в понедельник. Поэтому опасения строятся не на ровном месте и связаны не с какой-то личной предвзятостью. Дэвис и Смолкину — удачи и успехов, но их время еще впереди. Прямо сейчас они проигрывают как минимум трем дуэтам — американцам, канадцам, итальянцам. Учитывая лояльность судей к местным спортсменам, нет уверенности и в успехе над парой из Китая. В итоге они могут занять четвертое место из пяти. Вы действительно этого хотите? У нас ведь не то что нет запаса. Важен каждый балл, а Кацалапов с Викторией Синициной вполне способны взять реванш в произвольном и заработать столь нужную «десятку» для России.

Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Фото Global Look Press

В женском одиночном нужна Щербакова, она надежнее Трусовой

Единственный рабочий вариант, при котором замена на Дэвис и Смолкина не столь губительна, — Канада и Италия мимо произвольной. Шанс на это есть, а пару из Грузии подопечные Игоря Шпильбанда наверняка обойдут, как и японцев. Разговоры о том, что нужно поберечь спину Никиты, тоже можно понять, но особого выбора у нас нет. Остается только верить, что наши врачи смогут подготовить его к личному первенству. К тому же для Кацалапова с Синициной теперь есть и важная соревновательная цель в команднике — доказать судьям, что поражение американской паре было не более чем случайностью. Иначе о борьбе за первое место с французами можно и забыть, до бронзы бы дотянуть с учетом сильных Мэдисон Чок и Эвана Бейтса! Они, вероятно, и выйдут на произвольный за США, и сравнить их с парой Александра Жулина будет любопытно.

В то же время работать совсем без замен, на что намекают некоторые журналисты и Наталья Бестемьянова, не стоит. Примера Юлии Липнцикой, полностью отдавшей себя в командном первенстве и потом провалившейся в личном, вполне достаточно. Жертвовать Камилой Валиевой Этери Тутберидзе не будет, поэтому произвольную у девушек предстоит катать либо Анне Щербаковой, либо Александре Трусовой. При всем уважении к инсайдерам, сообщавшим о коммерческой привлекательности Трусовой в статусе олимпийской чемпионки, рисковать мы сейчас права не имеем, а программы «королевы квадов» — это всегда риск. Нам нужно будничное первое место, и с этой задачей лучше справится Щербакова. Причем в отработанном варианте с одиночным сольным флипом или вообще без четверных. Эксперименты с лутцем лучше оставить для лички.

Анна Щербакова. Фото Reuters

В парах замена не повлияет на результат — у нас очень ровный состав

Помимо танцев американцы будут делать замену в мужском одиночном. Для них это выгодно — сильнейший вид. У нас же три парня с примерно равными возможностями, но если Марк Кондратюк уже доказал, что на него можно положиться в трудный момент, то от Евгения Семененко и тем более Андрея Мозалева чистых прокатов мы давно не видели. Рассчитывать на десять или девять очков от Кондратюка вряд ли стоит — и Винсент Чжоу, и Юма Кагияма заметно сильнее. Но свою бронзу он удержит, а Мозалев и ниже Бояна Цзиня с Маттео Риццо может улететь. Понятное дело, что для Марка это будет сверхнагрузка, потому что мужчины стартуют сразу после командного первенства. Но на медаль в личке Кондратюк претендует с большой натяжкой. А здесь стоит вопрос о золоте, так что ученик Светланы Соколовской все понимает.

В то же время в парах мы рассчитываем на золото и сразу несколько медалей. И не до конца ясно, стоит ли пускать Анастасию Мишину с Александром Галлямовым сразу на четыре олимпийских проката. До парного турнира, конечно, еще десять дней, но мы ведь можем вполне безболезненно поставить Александру Бойкову и Дмитрия Козловского. Или тех же Евгению Тарасову с Владимиром Морозовым — чем не компромисс с Тутберидзе? Любая наша пара из трех ниже второго места не опустится, разве что при совсем экстраординарных обстоятельствах. Первое место зависит уже не совсем от нас. Выйдут Суй Вэнцзин/Хань Цун — дома их снова подведут под мировые рекорды. Пэн Чэн с Цзинь Яном по силам как Бойковой с Козловским, так и Тарасовой и Морозову. А Мишина с Галлямовым как следует отдохнут перед решающей битвой с Суй/Хань.