«Бегала в пленке почти каждый день». Русская фигуристка на флажке получила чешский паспорт и приехала на Олимпиаду

Интервью парницы Елизаветы Жук (Жуковой), которая ради олимпийской мечты даже согласилась на перевод своей фамилии.

Олимпиада в Пекине формально стартует только через неделю, но в Столичном дворце спорта уже полным ходом идут тренировки фигуристов. Зал — самый старый объект Игр, он был построен еще во времена Мао Цзэдуна, в 1968 году, и ничем не отличается от типичного советского модернистского здания. Но внутри все суперсовременно и стильно. Правда, автобусы ходят мимо расписания (расписание гибкое и может меняться, как нам объяснили волонтеры), а сэндвич вам будут разогревать по уникальной китайской методике 10 минут. Ну да ладно, у нас не кулинарный блог.

Одной из героинь сегодняшней тренировки была Елизавета Жук — чешская фигуристка из Екатеринбурга сменила гражданство и теперь катается с Мартином Бидаром. Это пример успешного решения своих проблем сменой страны для российского фигуриста. Как Лиза рассказала «СЭ», она буквально на флажке получила чешский паспорт и благодаря этому отправилась на Олимпиаду. А могла вполне заканчивать. Но бегала в пленке почти каждый день. Верила и прошла все бюрократические препоны. И вот она — на Олимпиаде и даже будет выступать в командном турнире, где чехи точно не опустятся ниже 10-й позиции. Участников больше нет.

— Елизавета, Олимпиаду уже почувствовали? — спрашиваю фигуристку на фоне большой толпы японских журналистов, стерегущих свою пару Миура/Кихара.

— Конечно, чувствуется с самых первых дней, предвкушаем, наслаждаемся атмосферой (смеется).

Мартин: — Но спать тяжело. Из-за акклиматизации.

Елизавета: — Из-за часового пояса. У нас семь часов разницы с Европой.

— Европой? В «Википедии» написано, что вы тренируетесь у Дмитрия Савина в Сочи, на сайте ISU — Вячеслав Жовнирский.

— Последние четыре месяца подготовка была в Праге с нашим первым тренером Петром Бидаром. Сейчас не было, к сожалению, возможности потренироваться с теми, про кого вы сказали. Параллельно занимались моим гражданством, в приоритете было сделать мне паспорт, так как без него я бы не смогла здесь присутствовать. Мы были в Чехии, но на связи с нашими тренерами.

Был риск не успеть

— Сложно россиянке сделать чешский паспорт? Думаю, есть слой людей, которые с интересом послушали бы алгоритм.

— Мы начали его делать в мае месяце, получилось достаточно проблематично, до последнего на нервах, я получила его 25 декабря. Было очень мало времени. Занимались этим мой партнер и мой тренер, то есть делали все самостоятельно. Прерывали тренировки из-за созвонов с министерством. Очень большая работа проделана, и я благодарна чешской федерации, моему партнеру и тренеру, что у нас есть возможность участвовать в Олимпиаде.

— В Литве Амбрелявичуса и Рид прокатили мимо Олимпиады, просто не дав гражданство. У вас такой риск был?

— Был риск не успеть. Категорично «нет» не говорили.

Мартин: — В Чехии с этим очень сложно. Если бы Лиза не была спортсменкой, ей бы через пять-десять лет гражданство дали.

— Есть некоторые спортсмены, которые уже 10 лет без гражданства выступают.

— Вы раньше многих перешли из российского спортивного гражданства, в этом году отток прямо ощутимый. Настолько все плохо, других вариантов нет?

— В России реально огромная конкуренция, много молодых классных спортсменов, но у них нет возможности пробиться, потому что есть кто-то лучше тебя. Не говорю, что это везение, просто все же прикладывают максимальные усилия. То есть вроде я работаю, стараюсь, но... У меня, например, не было партнера. Три сезона я пропустила после юниоров. Мне было сложно вернуться, и, когда появилась возможность, Нина Михайловна Мозер спросила: «Готова кататься за другую страну?» Я сказала — да я готова на все, чтобы выступать! Она рассказала про возможность попробоваться с Мартином за Чехию, кататься в Новогорске с Mozer Team.

Бежать в пленке — любимое дело

— После трех лет веру в фигурное катание не потеряли?

— С мотивацией проблем не было, проблема была с физической формой. Одно дело — попрыгаешь и полчаса покатаешься, другое — катать полностью программы. Без партнера нереально поддерживать кондиции так, чтобы катать произвольную. Было тяжело морально вернуться. Первые старты оказались провальными. Когда я была маленькая, никаких проблем с нервами не помню. Выступала каждые две недели. Но после перерыва все шло так сложно!

— С весом приходилось бороться?

— Вес сгоняла, конечно.

— Бег в пленке?

— Бежать в пленке — любимое дело, почти каждодневное (смеется).

— Это же жестко.

— Да... Мы привыкли.

Мартин: — Спорт вообще дело жесткое.

— Да, если хочешь кататься, то надо и в пленке побегать.

— За российскими парами следите?

— Есть, конечно, кто более симпатичен... Мы вообще следим за европейским катанием, со многими общаемся. Тем более у нас общий со многими другими тренер.

— С парным катанием тяжело же в Европе сейчас, нет? Результаты россиян и остальных в Таллине это показали.

— Да, разрыв был большой, но за последние пару лет многие прибавили. Были единицы, но сейчас количество стало расти.

— Максим Мирошкин тренирует две из трех пар — может быть, болеете за кого-то из них?

— Мы с ним катались, да, но прекратили после его травмы колена. Сейчас мы не в контакте. В общем, не скажу, за кого болею, всех поддерживаю (улыбается).

После появления Липницкой в школу пришло очень много детей

— В России фигурное катание превратилось в шоу, в соцсетях фанаты батлы устраивают. Лучше так, но с популярностью или совсем без этого?

— Две стороны медали тут, да. Но в России всегда было популярно фигурное катание, особенно с Сочи ажиотаж начался. Есть люди, которые болеют и очень помогают, а есть хейтеры, которые...

Мартин: — Не так помогают.

— Да (смеется). Хотя кому как. Мне пишут приятные вещи, я отвечаю, а негатив стараюсь обходить.

— У вас что, тоже есть хейтеры?

— Хейт у всех есть, думаю. Но никто же в лицо его не скажет, а с левой странички написать каждый может (смеется).

— Медведева и Загитова и их фанаты тоже преуспели в раскрутке, мне кажется, до них такого не было.

— Это тоже, да. Девчонки развили наше фигурное катание, пары тоже. Но Сочи сыграл роль сильнее, мне кажется. Я просто из Екатеринбурга, поэтому помню, что после появления Юли Липницкой очень много детей в школу пришло.

— Вы же в одной школе катались?

— Да, в «Локомотиве». И с ней пересеклась на какое-то время, но я тогда была совсем маленькая, мы не были знакомы. Познакомились, когда я как раз каталась с Максимом Мирошкиным. Иногда Юля какие-то советы давала, истории рассказывала. Она интересная.

— Хотя считается закрытой, поэтому ее мало знают.

— Она классная девчонка, это точно.

Бывшие россияне в сборных других стран на ОИ-2022

Владимир Литвинцев (Азербайджан)

Екатерина Рябова (Азербайджан)

Константин Милюков (Белоруссия)

Виктория Сафронова (Белоруссия)

Елизавета Жук (Чехия)

Морис Квителашвили (Грузия)

Анастасия Губанова (Грузия)

Карина Сафина (Грузия)

Лука Берулава (Грузия)

Мария Казакова (Грузия)

Георгий Ревия (Грузия)

Юлия Щетинина (Венгрия)

Екатерина Куракова (Польша)